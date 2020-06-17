芝加哥和威斯康星州伯洛伊特, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克：MMPR）（伊利诺伊州芝加哥）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（威斯康星州伯洛伊特）今天宣布了一项50/50合作计划，共同开发潜在的放射性同位素免疫疗法（RIT），以治疗重症新冠肺炎（感染SARS-CoV-2新冠病毒的患者）。Monodar是一家临床阶段生物制药公司，而NorthStar是一家医用放射性同位素的商业化生产商和供应商。这项合作将结合NorthStar在重要医用放射性同位素创新生产、供应和分销等方面的行业专长，和Monopar在治疗性药物开发及其IND前期人源化尿激酶纤溶酶原激活物受体（uPAR）靶向单克隆抗体方面的专知，以及针对uPAR或其配位体uPA的相关单克隆体专有产品组合。

经证明，uPA系统（由丝氨酸蛋白酶uPA及其受体uPAR组成）在异常激活的免疫细胞上存在选择性表达。作为对冠状病毒感染的反应，这些失控免疫细胞会产生促炎性细胞因子，可导致全身炎症失控；这通常称为细胞因子风暴。这种全身高度炎症状态被认为是导致严重肺部损伤和其他多器官损伤的主要原因，而这造成了新冠肺炎重症患者预后不良和死亡。

在这项合作中，Monopar和NorthStar计划将MNPR-101与NorthStar提供的一种治疗放射性同位素结合，以制造一种高选择性药剂，能够杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞。利用针对性的RIT来消除这些细胞，其目标是保护健康细胞，同时快速降低细胞因子风暴及其对全身系统的有害影响。

“这项合作是独特科学和技术专长的强力联合，将帮助对抗重症新冠肺炎，”Monopar Therapeutics首席执行官Chandler Robinson博士表示。“我们两家公司将开展一项研发项目，以确定Monopar公司的uPA/uPAR单克隆抗体能否转化为RIT，以有效治疗重症新冠肺炎和对抗其他冠状病毒。”

“我们很高兴与Monopar携手共同抗击新冠肺炎，”NorthStar Medical Radioisotopes首席执行官Stephen Merrick表示。“通过共同努力，我们希望开发出一种具有针对性的放射药物治疗方法，能够使重症新冠肺炎患者不必依靠呼吸机，并且其病情不会危及生命。”

“为了减轻细胞因子风暴，减少与新冠肺炎相关的死亡病例，我们力争开发出一种RIT疗法，可以选择性地消除产生这些细胞因子的异常激活失控免疫细胞。”Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示，“uPAR在这些失控免疫细胞上存在选择性表达，但在健康细胞上无表达。携带治疗性放射性同位素的抗体可以通过uPAR进入这些细胞，并释放其细胞毒性有效载荷杀死这些细胞，同时保存正常组织。”

“NorthStar将运用其专业知识来识别和提供最佳的放射性同位素治疗，以配合Monopar公司的uPAR单克隆抗体。”NorthStar高级副总裁兼首席科学官James T.Harvey博士表示。“我们将采用最适合的开发方法和生产技术，以确保这种放射性同位素的开发和（开发成功后的）商业量产规模的供应，以满足潜在的需求。”

最近发表的一项研究（Rovina等人，2020年）对采用这种靶向治疗方法来治疗重症新冠肺炎提供了理论支持；该研究表明，由产生uPAR的异常激活免疫细胞释放的可溶性尿激酶纤溶酶原激活物受体（suPAR）是新冠肺炎患者严重呼吸衰竭的早期预测指标；随着患者发展为重症新冠肺炎病例，其数量将会增加。

关于Monopar Therapeutics Inc.（Monopar）

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： https://www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（NorthStar）

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenix®系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： https://www.northstarnm.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。上述前瞻性声明的例子包括关于此项合作开发靶向放射药物治疗方法从而使重症新冠肺炎患者无需使用呼吸机和避免危及生命之相关能力的声明。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作，到目前为止临床前开发活动一直专注于治疗癌症；完成临床前和临床开发以及（开发成功后）商业化推广需要的额外资本；无法将MNPR-101与治疗放射性同位素结合；结合物无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；结合物无法使用uPAR进入这些细胞并释放细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保存正常组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；治疗方法一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。因此，实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar和NorthStar没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar和NorthStar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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