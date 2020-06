PR N°C2958C



Assemblée Générale Annuelle 2020 de STMicroelectronics

Schiphol, le 17 juin 2020 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce les résultats liés aux résolutions soumises au vote lors de son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2020 qui s’est tenue aujourd’hui à Schiphol (Pays-Bas).

Les principales résolutions, approuvées par les actionnaires, comprennaient :

L’approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards). Les comptes statutaires annuels 2019 ont été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 25 mars 2020 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) ainsi que sur le site de l’AFM ( www.afm.nl ) ;

La distribution d’un dividende en numéraire de 0,168 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,042 US$ pour chacun des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020 et le premier trimestre 2021 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d’enregistrement le mois de chaque versement trimestriel (voir tableau ci-après) ;

L’autorisation au Conseil de Surveillance d’envisager au cours du mois de septembre 2020 d’augmenter le dividende autorisé jusqu’à un maximum de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation ;

La nomination de Madame Ana de Pro Gonzalo comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, expirant lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023, en remplacement de Madame Martine Verluyten dont le mandat est arrivé à expiration à la fin de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2020 ;

La nomination Monsieur Yann Delabrière comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, expirant lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023, en remplacement de M. Jean-Georges Malcor dont le mandat est arrivé à expiration à la fin de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2020 ;

Le renouvellement des mandats, pour une durée de trois ans expirant lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023, des membres suivants du Conseil de Surveillance : Madame Heleen Kersten et Messieurs Alessandro Rivera, Frédéric Sanchez et Maurizio Tamagnini ;

L’adoption de la politique de rémunération de la Société pour les membres du Conseil de Surveillance, en ligne avec les récentes modifications du droit des sociétés néerlandais et la directive communautaire sur les droits des actionnaires ; et

Le renouvellement de EY, auditeur externe, pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.

La résolution proposée liée à l’amendement de la politique de rémunération de la Société pour le directoire n’a pas été adoptée. Au titre de la nouvelle loi sur le droit des sociétés néerlandais entrée récemment en vigueur, il est requis une majorité qualifiée de 75 % des votes exprimés. Il a été obtenu 50,30 % des votes exprimés.

L’ordre du jour complet et les notes explicatives, y compris toutes les résolutions proposées ainsi que toutes les informations détaillées nécessaires concernant l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires 2020 de STMicroelectronics N.V. et tous les documents y afférents, sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) et mis à la disposition des actionnaires conformément aux législations et réglementations en vigueur.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle sera publié sur la page dédiée à l’Assemblée Générale des actionnaires sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.st.com dans les 30 jours qui suivent l’Assemblée Générale Annuelle 2020.

Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet des versements trimestriels des dividendes :

Suspension des transferts d’actions entre les registres new-yorkais et hollandais : Trimestre Date de négociation coupon détaché Date d’enregistrement Monde Date de paiement en Europe Date de paiement NYSE, à partir du : De la clôture des marchés en Europe : Jusqu’à l’ouverture des marchés à New York le : T2 2020 22 juin 20 23 juin 20 24 juin 20 30 juin 20 22 juin 20 24 juin 20 T3 2020 21 sept 20 22 sept 20 23 sept 20 29 sept 20 21 sept 20 23 sept 20 T4 2020 14 déc 20 15 déc 20 16 déc 20 22 déc 20 14 déc 20 16 déc 20 T1 2021 22 mars 21 23 mars 21 24 mars 21 30 mars 21 22 mars 21 24 mars 21

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

