Déclaration du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics

Schiphol, le 17 juin 2020 – A la suite de l’Assemblée Générale Annuelle de STMicroelectronics N.V. (NYSE : STM) qui s’est tenue aujourd’hui à Schiphol (Pays-Bas), les membres du Conseil de Surveillance ont nommé respectivement M. Maurizio Tamagnini en tant que Président (Chairman) et M. Nicolas Dufourcq comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com .

