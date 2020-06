Portland, or, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial du cloud ITSM a généré 4,32 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 15,66 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 17,4% de 2019 à 2026. Le rapport propose une analyse approfondie de l'évolution de la dynamique du marché, des stratégies gagnantes clés, de la performance de l'entreprise, des principaux segments et du scénario concurrentiel.

L'adoption croissante de technologies basées sur le cloud et l'intégration d'outils compatibles AI avec les solutions ITSM stimulent la croissance du marché mondial de l'ITSM cloud. Cependant, les problèmes de sécurité et de confidentialité des données confidentielles et des processus commerciaux entravent la croissance du marché. D'autre part, l'augmentation de la main-d'œuvre mobile et la demande croissante parmi les PME créent de nouvelles opportunités dans les années à venir.

Scénario Covid-19:

* Au cours de la pandémie de coronavirus, la demande d'ITSM en nuage a été accrue pour fournir des systèmes configurés adaptés au travail des installations.

* Les outils Cloud ITSM sont adoptés par L'informatique ainsi que par d'autres industries liées au logiciel. Cela permet d'effectuer toutes les opérations en douceur, sécuriser les données des pirates et fournir un support informatique en période de verrouillage.

Le rapport propose une segmentation détaillée du marché mondial du cloud ITSM en fonction des composants, de la taille de l'organisation, de la verticale de l'industrie et de la région.

Selon component, le segment solution a contribué à la plus grande part en 2018, représentant près des deux tiers de la part totale, et devrait maintenir sa position dominante au cours de la période de prévision. Cependant, le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 18,9% de 2019 à 2026.

Selon la verticale de l'industrie, le segment des TI et des télécommunications a représenté la plus grande part en 2018, détenant plus d'un tiers de la part totale, et devrait conserver la plus grande part tout au long de la période de prévision. Toutefois, on estime que le TCAC le plus élevé du secteur de la vente au détail est de 24,3% au cours de la période de prévision.

Selon la région, L'Amérique du Nord a représenté la part la plus élevée, représentant plus des deux cinquièmes de la part de marché totale en 2018, et maintiendra sa domination tout au long de la période de prévision. Cependant, L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 22.5% de 2019 à 2026.

Les principaux acteurs du marché analysés dans la recherche comprennent Axios Systems, BMC Software, CA Technologies, Citrix Systems, Hewlett Packard Enterprise, International Business Machines Corporation (IBM), ManageEngine, Micro Focus, Microsoft Corporation et ServiceNow.

