포틀랜드,또는, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 보고서에 따르면 게시 동맹 시장 조사,글로벌 클라우드 ITSM 시장의 생성$4.32 억 2018 년,그리고 도달하기 위하여 견적되$15.66billion by2026,등록 CAGR17.4%에서 2019 2026. 보고서 제공하는 광범위한 분석하고 변화하는 시장 역동성,중요한 전략,사업에 성능,중요한 세그먼트 경쟁력있는 시나리오이다.

ITSM 솔루션과의 클라우드 기반 기술 채택 및 인공 지능 지원 툴 통합으로 글로벌 클라우드 ITSM 시장의 성장을 촉진합니다. 그러나 기밀 데이터 및 비즈니스 프로세스에 대한 보안 및 개인 정보 보호 문제는 시장의 성장을 방해. 반면에,모바일 인력 증가 및 중소기업 간의 수요 증가는 향후 몇 년 동안 새로운 기회를 만들 수 있습니다.

공분산-19 시나리오:

*코로나 바이러스 전염병 동안 ITSM 클라우드에 대한 수요가 시설에서 작업에 적합한 구성 시스템을 제공하기 위해 증가하고있다.

*클라우드 ITSM 도구는 다른 소프트웨어 관련 산업뿐만 아니라 그것에 의해 채택된다. 이 원활하게 모든 작업을 수행하는 데 도움이,해커의 데이터를 확보,및 잠금 기간에 지원을 제공.

보고서 샘플 다운로드(통찰력 150 페이지 PDF) @ https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/6309

보고서를 제공합 상세한 분할의 글로벌 클라우드 ITSM 시장에 따라 구성 요소,조직의 크기,업종 및 지역입니다.

에 따라 구성 요소인 솔루션을 세그먼트 기여하는 가장 큰 몫에 2018 년에,거의 회계 두 분의 총 주정을 유지하의 지배적 위치 예측 기간 동안. 그러나 서비스 세그먼트는 2019 년에서 2026 년까지 18.9%의 가장 높은 CAGR 을 등록 할 것으로 예상됩니다.

에 따라 산업 수직,IT&원거리 통신 세그먼트의 가장 큰 몫을 차지은 2018 년에 이상을 유지,one-third of the total 공유하고 유지할 것으로 예상된 가장 큰 몫에 걸쳐 예측 기간입니다. 그러나 소매 세그먼트는 예측 기간 동안 24.3%의 가장 높은 CAGR 을 묘사하는 것으로 추정됩니다.

지역에 따라,북미에 기여하는 가장 큰상을 차지하고 두 분의 총 시장 점유율에 2018 및 유지 지배력을 통해 예측 기간입니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 2019 년부터 2026 년까지 22.5%의 가장 높은 CAGR 에서 성장할 것으로 예상됩니다.

주요한 시장 선수는 분석에서 연구함을 날개로 연기 드리프트 같이하지만 시스템,BMC Software,CA,Citrix Systems,Hewlett Packard Enterprise,International Business Machines Corporation(IBM),ManageEngine,미세 초점,Microsoft Corporation ServiceNow.

구입 조회를 위해: https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/6309

액세스 애비뉴-구독 기반 라이브러리(프리미엄 주문형,구독 기반 가격 모델):

https://www.alliedmarketresearch.com/library-access

애비뉴 사용자 기반 라이브러리의 글로벌 시장 보고서 데이터베이스 제공에 관한 포괄적인 보고서 세계 최대 규모의 신흥시장. 그것은 또한 단지 순식간에 사용할 수있는 모든 산업 보고서에 전자 액세스를 제공합니다. 에 의해 제공하는 핵심 비즈니스에 대한 통찰력을 다양한 산업,경제,와 전 세계의 최종 사용자 애비뉴는 회원 등록을 얻을 쉽게뿐만 아니라,하나의 게이트웨이를 자신의 모든 요구 사항입니다.

에 대한 애비뉴 도서관 가입/요청 14 일 구입하기 전에 무료 평가판:

https://www.alliedmarketresearch.com/avenue/trial/starter

우리에 대해:

연합군 시장 조사(AMR)는 오레곤 주 포틀랜드에 본사를 둔 연합군 분석 LLP 의 풀 서비스 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 윙입니다. 연합 시장 연구를 제공하는 글로벌 기업뿐만 아니라 중소 기업으로 타의 추종을 불허하는 품질의"시장 연구 보고서는"및"비즈니스 인텔리전스 솔루션입니다."AMR 에는 타겟을 제공하기 위해 볼 비즈니스 컨설팅을 돕기 위해 그것의 클라이언트는 전략적 비즈니스 결정을 내리고 지속 가능한 성장을 달성에서 각각의 시장 도메인입니다.

우리는 우리에서 전문적인 기업의 관계는 여러 회사와 이에 도움이 파고 밖으로 시장이는 데 도움이 되는 데이터를 생성한 정확한 연구 자료 테이블과 확인에서 최고의 정확도는 우리의 시장 예측. 각각에 제공된 데이터 보고서를 출판하여 우리를 추출을 통해 주요 인터뷰를 가진 고위 관리에서 주요한 회사의 도메인을 우려하고있다. 우리의 보조 데이터 조달 방법론이 포함되어 있 깊은 온라인과 오프라인의 연구와 토론 풍부한 지식을 갖춘 전문가와 분석가들은 업계에서.

Contact: David Correa 5933 NE Win Sivers Drive #205, Portland, OR 97220 United States Toll Free: 1-800-792-5285 UK: +44-845-528-1300 Hong Kong: +852-301-84916 India (Pune): +91-20-66346060 Fax: +1-855-550-5975 help@alliedmarketresearch.com Web: https://www.alliedmarketresearch.com Follow Us on: LinkedIn Twitter