A.P. Møller - Mærsk A/S – Status 2. kvartal 2020

Udviklingen i markedet, kombineret med omkostningsbesparelserne på tværs af organisationen og betydelige kapacitetstilpasninger i Ocean medfører, at A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) forventer EBITDA (før restrukturerings- og integrationsomkostninger) for 2. kvartal 2020 på et lidt højere niveau end 1. kvartal 2020 (USD 1.5 mia.).

Efterspørgslen i containermarkedet i 2. kvartal 2020 udvikler sig bedre end først antaget, hvorfor volumenfald for kvartalet nu forventes at være i omegnen -15% til -18%, sammenlignet med den tidligere forventning for kvartalet på -20% til -25%.

Da de globale økonomier fortsat er påvirket af COVID-19, med deraf følgende usikkerheder om forbedring i efterspørgslen i 2. halvår 2020, er resultatforventingerne til hele året 2020 forsat suspenderet.

APMM offentliggør Q2 resultatet den 19. august 2020.

København, 17. juni 2020

