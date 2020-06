Spar Nord Bank A/S

June 17, 2020 11:01 ET

På den ordinære generalforsamling 17. juni 2020 blev: bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt



bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, bestyrelsens vederlag for 2019 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2020 godkendt

ny bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier vedtaget,

Deloitte Statsautoriseret Revisionsparterselskab genvalgt som eksterne revisorer,

bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Valg til bestyrelsen Nyvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Henrik Sjøgreen (Gentofte). Genvalgt til bestyrelsen blev direktør Morten Gaardboe (Slagelse) og direktør Kjeld Johannesen (Nibe). Bestyrelsen består herudover af professor Per Nikolaj Bukh (Risskov), direktør Kaj Christiansen (Frederikshavn) og styrelsesdirektør John Sørensen (Sæby) samt de medarbejdervalgte: fællestillidsmand Jannie Skovsen, tillidsmand Lene Aaen og chef for digital forretningsudvikling Kim Østergaard. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Johannesen som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand. Venlig hilsen Spar Nord Ole Madsen Kommunikationsdirektør









