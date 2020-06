Selskabsmeddelelse nr. 7 – 2020

København, den 17. juni 2020





Resultatforventning 2020

I 1. kvartal 2020 var NTR Holding koncernens omsætnings- og aktivitetsniveau ikke væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien.

Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2020 så koncernen imidlertid en afmatning i markedet ved indgangen til 2. kvartal 2020, og denne afmatning er fortsat ind i maj og juni måned. I 2. kvartal 2020 forventer NTR Holding koncernen således nu en omsætning på 60-70% af det budgetterede niveau.

Selv om Europa er i gang med at ophæve restriktioner, indført for at inddæmme COVID-19 pandemien, er antallet af nye smittetilfælde på globalt plan fortsat på et højt niveau, og det er særdeles vanskeligt at forudse, hvornår markedet for koncernens produkter normaliseres.

Under forudsætning af, at det nuværende lavere aktivitetsniveau fortsætter ind i 3. kvartal 2020 og gradvist forbedres herefter, forventer NTR Holding koncernen nu en omsætning i niveauet DKK 70-80 mio. og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 0-5 mio. i 2020.

Tidligere forventedes en omsætning i niveauet DKK 90 mio. og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 5-7 mio. i 2020.

Den opdaterede resultatforventning er baseret på en forudsætning om, at COVID-19 smittetallet ikke igen vil stige betydeligt, og at de samfundsøkonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien på koncernens primære markeder ikke bliver en dybere økonomisk tilbagegang.





For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

