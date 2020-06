Saint-Herblain (France), le 17 juin 2020 – Valneva SE (« Valneva » ou « le Groupe »), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui que toutes les résolutions recommandées par le directoire ont été approuvées par ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte (AGM) qui s’est tenue à huis clos à Nantes le 17 juin 2020.

Parmi les résolutions approuvées lors de l’Assemblée Générale figuraient les comptes consolidés 2019, des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la société ou émettre certains instruments financiers et la nomination, pour un mandat de trois ans, de deux nouveaux membres au Conseil de surveillance.

Madame Johanna Willemina Pattenier, MD, PhD, basée en Suisse, possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. Elle a passé la majorité de sa carrière dans les vaccins à des postes de direction au sein des fonctions commerciales, de développement clinique, d’affaires médicales ou de « market access » ainsi qu’au sein de directions générales. Le Dr.Pattenier a porté avec succès le développement avancé et les programmes de « market access » de nouveaux vaccins dont ceux pour les vaccins anti-papillomavirus (VPH) et de la méningite B. Plus récemment, elle était General Manager de la division vaccin de Novartis, Novartis Vaccines and Diagnostics (aujourd’hui société de GlaxoSmithKline - GSK), à Bâle et responsable de l’intégration de cette division au sein de GSK. Précédemment à ces fonctions, elle a exercé différents rôles commerciaux et médicaux au niveau international chez GSK, Organon et Byk Gulden.

Madame Sharon Elizabeth Tetlow, MBA, basée aux Etats-Unis, a plus de trente ans d’expérience en finance dans le secteur des Sciences de la vie. Mme Tetlow a fondé la société de conseil en financement Potrero Hill Advisors (PHA) et est l’un de ses directeurs associés. Au travers de cette fonction et durant sa carrière de Directeur Financier, elle a mené et exécuté avec succès différentes stratégies financières. Précédemment à son rôle chez PHA, Madame Tetlow était directeur exécutif de Danforth Advisors, une autre société de conseil en financement, et a exercé des fonctions de Directeur Financier ou des fonctions financières importantes au sein, notamment, des sociétés Cell Genesys, Pathwork Dx et diaDexus. Elle est actuellement Présidente du Comité d’audit au sein du Conseil d’administration de Catalyst Biosciences (NASDAQ:CBIO) et fait partie du conseil d’administration de l’association « Open Mind » de l’école Katherine Michiels, basée à San Francisco. Madame Tetlow est diplômée de l’université du Delaware et possède un M.B.A. de l’université de Stanford.

Alexander von Gabain, Mme Lisa Shaw-Marotto and Mme Sandra Poole ont quitté leurs fonctions de membre du Conseil de surveillance de Valneva. Alexander Von Gabain rejoindra le Conseil scientifique de Valneva (SAB) et sera censeur auprès du conseil de surveillance.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué, « Nous sommes heureux d’accueillir Johanna et Sharon au sein de Valneva et ravis que des personnes aussi talentueuses nous rejoignent à un moment où nos deux programmes les plus avancés contre la maladie de Lyme et le chikungunya s’approchent des derniers stades de développement. Nous souhaitons remercier Lisa et Sandra pour leurs contributions majeures au succès du Groupe. Les nouvelles fonctions d’Alexander permettront de créer un lien important entre le Conseil scientifique de Valneva et le Conseil de surveillance. »

Valneva a, par ailleurs, confirmé lors de son assemblée générale que le Groupe prévoyait d’annoncer les premiers résultats de Phase 2 pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme en juillet 2020, d’initier cette année les études cliniques de Phase 3 pour son candidat vaccin contre le chikungunya aux Etats-Unis, et que les travaux de développement préclinique sur le candidat vaccin SARS-COV-2 progressaient. Valneva a pour objectif d’initier des essais cliniques pour ce candidat vaccin avant la fin 2020, sous réserve de la réussite des travaux précliniques restants et de l'obtention d'un financement approprié.

Les résultats détaillés des votes de l’AG seront disponibles en début de semaine prochaine sur le site internet de la société ( www.valneva.com ) dans la section « Investisseurs et Média».

