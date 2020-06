OTTAWA, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) annonce aujourd'hui la vente, précédemment communiquée, de ses installations de Niagara, en Ontario et conclue le 15 juin 2020 pour un produit d’environ 10,25 millions de dollars.



En mars 2020, la Société avait décidé de mettre en vente l’installation après avoir effectué un examen stratégique de ses actifs associés aux cultures dans lequel la Société ne prévoyait plus de reprendre ses activités à l'installation de Niagara en raison d'une capacité de culture excédentaire sur le marché et de prévisions concernant la demande en produits à base de cannabis, résultant d’un développement du marché plus lent que prévu. La vente de l'installation de Niagara comprend des terrains et des serres, ainsi que certains équipements afférents.

La Société prévoit d’affecter le produit de la vente des installations de Niagara pour financer l'expansion de ses installations de Belleville, en Ontario, et pour le fonds de roulement ainsi qu’à d’autres fins générales de l’entreprise.

À propos de HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant y compris des déclarations concernant l'utilisation du produit de la vente de l'installation de Niagara.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris que l'utilisation par la Société du produit de la vente puisse différer de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com