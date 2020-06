悉尼, 澳大利亚, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着澳大利亚的旅行限制逐步放宽,SKYE Suites套房酒店接到的预订量不断增加。在这其中,有相当多的客人订房是为了与亲朋好友们相聚。这揭示了酒店住宿新趋势的诞生,即:亲密相伴方为真正奢华。



皇冠房地产集团首席运营官Pierre Abrahamse表示,这一新趋势或将取代过去十年间风靡豪华酒店业的体验式旅行潮流。

他说,“亲密相伴正逐渐成为2020年及今后的一大趋势。人们渴望与过去几个月里未能见面的家人和朋友欢聚一堂,而酒店正顺应这一趋势采取行动。客人打电话给我们,问可不可以预订两间或三间连在一起的公寓,方便他们一家老小、几代同堂团聚,或者和许久未见的朋友聚餐、逛展等等。”

SKYE Suites套房酒店于悉尼的市区、Green Square地区及帕拉玛塔地区提供宽敞的单卧和双卧酒店公寓,面积在43至80平方米之间,每一间公寓都有露天阳台或庭院,让客人得以呼吸新鲜空气。

下榻期间,客人也可以自己烹饪,因为公寓内配备了SMEG品牌电器和Vittoria或Nespresso品牌的咖啡机。他们也可以外出,到酒店周边重新开始营业的众多餐厅里品尝美味佳肴。

每间套房公寓内还都配备“虚拟礼宾”平板电脑,方便客人预订各种酒店服务。

客人也可以使用房间里的电视欣赏电影,或将自己设备上的Netflix节目通过流媒体的方式投射到电视屏幕上。房间里配有Sleeping Duck品牌的床上用品,而且床的两边可以选择不同软硬程度的床垫。

SKYE Suites套房酒店于2017年8月问世,第一家开业的酒店是SKYE Suites Parramatta,位于帕拉玛塔集住宅、商业和酒店于一体的综合性开发项目V by Crown Group之中。

此建筑由Allen Jack + Cottier和Koichi Takada建筑事务所共同设计,拥有皇冠房地产集团特色的度假村风格配套设施,包括华美的户外泳池区域、设施齐备的健身房和开阔的前厅区域等。

SKYE Suites套房酒店的第二家品牌酒店于2018年10月开幕,坐落于悉尼Kent街300号住宅大厦Arc by Crown Group之中。这座位于悉尼市中心的豪华建筑同样由Koichi Takada建筑事务所设计,“冰窟”主题的大堂和健身泳池已然成为悉尼最频繁出镜社交媒体的打卡空间之一。

此建筑拥有引人瞩目的砖石搭配玻璃钢筋的结构,直插云霄,巍峨耸立。其中有73套豪华、迷人的酒店公寓。

两家酒店都已连续两年在HM Awards大奖中载誉而归,斩获“最佳服务式公寓”和“最佳高科技酒店”之殊荣。

第三家SKYE Suites套房酒店也已于2020年4月在悉尼Green Square地区开业,拥有90套豪华公寓。该项目同样由全球知名的Koichi Takada建筑事务所设计,配套18个商业与餐饮空间,吸引来Butcher & The Farmer、Nam2越南米粉、Bashan面馆、肯德基、麦当劳和Gong Cha珍珠奶茶等商家入驻。

SKYE Suites目前推出了“关爱自我清新空气宅度假”套餐,是在悉尼市区、帕拉玛塔和Green Square地区享受就近度假美妙时光的理想选择。悉尼市区与帕拉玛塔的酒店公寓起价只需150澳元。

预订请访问http://www.skyehotels.com.au,或发送电子邮件至info@skyehotels.com.au。



关于皇冠房地产集团(Crown Group)

皇冠房地产集团(Crown Group Holdings)是澳洲一家龙头房地产企业,专长于房地产开发、投资及酒店式公寓等领域。公司由建筑师Iwan Sunito及工程师Paul Sathio共同创立,首个项目启动于1996年。

自公司成立以来,皇冠房地产集团在悉尼众多顶级黄金地段成功开发了一系列大型项目,覆盖Bondi(邦代海滩)、Bondi Junction(邦代枢纽)、Parramatta(帕拉玛塔)、Ashfield(阿诗菲尔德)、Epping(埃平)、Homebush(霍姆布什)、Newington(纽因顿)、Pennant Hills(彭南特山)、Rhodes(罗兹)等地,近期有位于悉尼中央商务区的25层新项目Arc by Crown Group。

如今,皇冠房地产集团旗下在建和筹备的项目总投资高达50亿澳元,其中四个大型项目位于悉尼,包括Green Square地区的Infinity by Crown Group,与三菱地所公寓(Mitsubishi Jisho Residence)合作开发的悉尼滑铁卢5亿澳元项目Mastery by Crown Group,位于悉尼滑铁卢地区的Waterfall By Crown Group,以及位于悉尼东郊的新地标Eastlakes Live by Crown Group。

皇冠房地产集团于2017年8月在Parramatta推出首家套房酒店SKYE Hotel Suites,并于2018年10月推出SKYE Suites Sydney。距离悉尼中央车站仅一站之隔的SKYE SUITES Green Square将于2020年4月开业。

www.crowngroup.com.au

奖项与荣誉

自创办至今,皇冠房地产集团已经赢得了31余项行业高规格奖项,包括:

Arc by Crown Group项目:HIA澳大利亚住房大奖“2020年度最佳公寓综合开发项目”;澳大利亚建筑商协会(MBA)新南威尔士州建造卓越奖之2019年度“最佳钢铁应用”、“最佳砖块应用”和“最佳综合用途开发项目”;2019年度Architecture MasterPrize建筑大师奖(综合用途建筑类别);Architizer A+Awards大奖2019年度“评委团票选奖”和“热门选择奖”;HIA–CSR澳大利亚住房大奖2019年度“最佳公寓综合项目”;澳大利亚建筑商协会(MBA)2019年度新南威尔士州建造卓越奖之2019年度“最佳商用泳池”和“最佳商用水疗设施”;澳洲城市开发学院(UDIA)新南威尔士州卓越奖之2019年度“最佳高密度开发项目”和“优秀推荐项目”;《Property Guru》2018年度“最佳公寓开发项目”;国际房地产大奖2015年度“澳大利亚最佳住宅开发项目”。

Mastery by Crown Group项目:城市开发商大奖(Urban Developer Awards)之2019年度“卓越市场营销”;澳洲城市开发学院(UDIA)新南威尔士州卓越奖之2019年度“优秀推荐项目”。

Eastlakes Live by Crown Group项目:国际房地产大奖2019年度“澳大利亚最佳开发项目市场营销”。

帕拉玛塔V by Crown Group项目:澳洲城市开发学院(UDIA)新南威尔士州卓越奖之2018年度“最佳综合用途开发项目”;国际房地产大奖2016年度“澳大利亚最佳高层住宅建筑”。

Infinity by Crown Group项目:澳大利亚房地产委员会年度房地产大会2017年度“世界最佳项目”之一。

Skye by Crown Group项目:澳大利亚建筑商协会(MBA)2017年度新南威尔士州建造卓越奖。

滑铁卢Viking by Crown Group项目:澳大利亚建筑商协会(MBA)2015年度新南威尔士州建造卓越奖。

有七幢大楼的度假村风格Top Ryde City Living项目:澳洲城市开发学院(UDIA)2014年度新南威尔士州主席奖(此奖项公认为澳大利亚房地产开发领域的最高荣誉)。

www.crowngroup.com.au/industry-recognition/

