KØBENHAVN, Danmark, 18. juni 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) og Valneva SE annoncerede i dag indgåelsen af et partnerskab om markedsføring og distribution af deres kommercielle produkter. Virksomhederne har underskrevet en rammeaftale, der skitserer en gensidig aftale, som vil skabe betydelige kommercielle synergier og en markedsledende position inden for specialvacciner.

Via udnyttelsen af sit eksisterende globale marketing- og distributionsnetværk vil Valneva overtage ansvaret for marketing og distribution af Bavarian Nordics vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse (TBE) i udvalgte europæiske lande samt Canada. Med start i andet halvår 2020 vil distributionen blive overført direkte til Valneva, som led i den samlede plan for overtagelsen af produkterne efter det nylige køb af disse fra GlaxoSmithKline (GSK).

Senere på året overtager Bavarian Nordic marketing og distribution af Rabipur/RabAvert og Encepur fra GSK i nøglemarkeder (USA, Tyskland og Schweiz) og tager dermed første skridt i opbygningen af sin egen kommercielle infrastruktur. Aftalen med Valneva sikrer ikke blot adgangen til Rabipur/RabAvert og Encepur i andre markeder, men muliggør samtidig, at Bavarian Nordic kan overtage marketing og distribution af Valnevas vacciner mod japansk hjernebetændelse og kolera i Tyskland og Schweiz.

Partnerskabsaftalen har ingen væsentlig økonomisk betydning på kort sigt, men udnytter synergier på tværs af virksomhederne og skaber en stærk platform for fremtidig vækst af disse fire produkter.

“Opbygningen af en stærk kommerciel organisation er en af ​​vores strategiske prioriteter, og dette partnerskab giver os mulighed for at implementere den rigtige markedsføringsstrategi i de forskellige lande. Vi er glade for at samarbejde med Valneva og at kunne udvide porteføljen af ​​vacciner, som vi kommercialiserer i Tyskland og Schweiz, samtidig med at vi sikrer god adgang til vores egne vacciner på de øvrige markeder. Det er et vigtigt skridt i opfyldelsen af ​​vores strategi, og det er fantastisk, at vi har været i stand til at opnå dette mindre end seks måneder efter overtagelsen af ​​Encepur og Rabipur/RabAvert,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Administrerende direktør i Valneva, Thomas Lingelbach, udtaler: “Vi er glade for at samarbejde med Bavarian Nordic i den fortsatte opbygning af vores kommercielle forretning samt at kunne styrke vores vaccineudbud overfor vores kunder. Partnerskabet rummer gode synergier for begge virksomheder samt giver større bredde i vores kommercielle porteføljer.”

Om Valneva SE

Valneva er et specialiseret vaccineselskab med fokus på forebyggelse af sygdomme med store uopfyldte behov. Valnevas portefølje omfatter to kommercielle vacciner til rejsende: IXIARO® / JESPECT® indikeret til forebyggelse af japansk hjernebetændelse og DUKORAL® indikeret til forebyggelse af kolera og i visse lande forebyggelse af diarré forårsaget af colibakterier. Virksomheden har forskellige vacciner under udvikling, herunder vacciner mod borreliose og chikungunya. Valneva har aktiviteter i Østrig, Sverige, Storbritannien, Frankrig, Canada og USA med over 500 ansatte. For mere information, se www.valneva.com .

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 38 / 2020

Vedhæftet fil