Saint-Herblain, France, 18 juin 2020 – Valneva SE , (“Valneva”), société spécialisée dans les vaccins et Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) ont annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention liante (binding term sheet) destinée à former un partenariat entre les deux sociétés pour le marketing et la distribution de leurs produits commerciaux. Le partenariat apportera aux deux entreprises davantage de masse critique, des synergies commerciales importantes et une position de leader sur le marché des vaccins spécialisés.

Selon les termes convenus entre les deux sociétés, Valneva commercialisera les vaccins de Bavarian Nordic en s’appuyant sur son infrastructure commerciale au Canada, en Grande-Bretagne, en France et en Autriche. Valneva les commercialisera également en Belgique et aux Pays-Bas, où une infrastructure commerciale sera créée. Bavarian Nordic commercialisera les produits de Valneva en Allemagne et en Suisse. Le partenariat porte sur des vaccins contre la rage, l’encéphalite japonaise, l’encéphalite à tiques et le choléra.

Ce partenariat fait suite à l’acquisition récente par Bavarian Nordic de deux vaccins commerciaux de GlaxoSmithKline. La transition commerciale pour sortir des accords en cours avec des tiers débutera un peu plus tard cette année pour se poursuivre en 2021, en accord avec les contrats de distribution existants. Valneva ne prévoit qu’une augmentation limitée de ses revenus grâce à cet accord en 2020 mais s’attend en revanche à un impact plus important à partir de 2021.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué, « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec Bavarian Nordic pour continuer à renforcer notre activité commerciale et élargir notre offre de produits. Ce partenariat offre d’excellentes synergies aux deux sociétés ainsi qu’un élargissement de nos portefeuilles commerciaux respectifs. »

Paul Chaplin, Président & CEO de Bavarian Nordic, a ajouté, “Nous nous réjouissons de collaborer avec Valneva pour la commercialisation de nos vaccins. La forte présence commerciale de Valneva, conjuguée au développement accéléré de notre infrastructure commerciale, nous permet de mettre en place la bonne stratégie de commercialisation sur les différents marchés et d’en retirer des bénéfices mutuels en ajoutant des produits complémentaires aux portefeuilles des deux sociétés.”

Á propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL®1 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet du Groupe www.valneva.com et suivez la société sur LinkedIn .

Á propos de Bavarian Nordic

Bavarian Nordic est une société de biotechnologie danoise spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins pouvant sauver des vies. Bavarian Nordic est un leader mondial dans le domaine des vaccins antivarioliques et approvisionne depuis plusieurs années la réserve stratégique de vaccins des Etats-Unis avec son vaccin contre la variole approuvé par la FDA sous le nom JYNNEOS®, et également indiqué pour une protection contre le virus de la variole du singe. Le vaccin est approuvé contre la variole en Europe sous le nom IMVANEX® et au Canada sous le nom IMVAMUNE®. Le portefeuille commercial de Bavarian Nordic comprend par ailleurs les vaccins Rabipur®/RabAvert® contre la rage et Encepur® contre l’encéphalite à tiques. Grâce à sa plateforme de développement de vaccins vivants, MVA-BN®, Bavarian Nordic a créé un portefeuille de candidats vaccins, en propre et par le biais de partenariats, destinés à sauver et améliorer la vie en renforçant le système immunitaire, dont notamment un candidat vaccin contre Ebola licencié à Janssen. Pour plus d’information, consulter le site internet www.bavarian-nordic.com

Contact Investisseurs et médias Valneva

Laëtitia Bachelot-Fontaine

Director Investor Relations & Corporate Communications

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.





1 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France







