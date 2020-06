BOSTON, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader dans le domaine des solutions de gestion de la PI, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du fournisseur de solutions de gestion automatisée pour cabinets de conseils O P Solutions ainsi que de son logiciel de gestion de PI. Cette transaction va accélérer la stratégie de croissance d'Anaqua et soutenir l'engagement de l’entreprise à fournir des solutions de gestion de PI répondant au mieux aux nouveaux besoins du marché.

C’est dans cet optique que la solution phare d'O P Solutions, PATTSY WAVE®, va venir s’ajouter à la solution existante d’Anaqua, ANAQUA for Law Firms, en tant que deuxième marque distincte afin de mieux répondre aux différents besoins et exigences du marché des cabinets de conseils en PI. Anaqua continuera d'investir dans les deux solutions à l'international et d'offrir sa gamme de services, y compris les paiements d’annuités et le renouvellement des marques, aux clients d'O P Solutions.

« Les deux sociétés partagent un profond engagement commun qui est de fournir à nos clients et au marché en général les meilleures solutions logicielles possibles », a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Avec un ancrage profond dans le domaine de la gestion de PI pour les cabinets de conseils, O P Solutions va renforcer l'expertise d'Anaqua sur ce segment et constituer un puissant catalyseur contribuant à amplifier son succès sur ce marché. »

Avec cette acquisition, Spencer Siskind quittera son rôle actuel de PDG d'O P Solutions, tandis que le reste de l'équipe rejoindra Anaqua sous la direction de Bob Romeo.

"L'association des deux entreprises permettra de répondre à la demande croissante d'une plus grande efficacité de l'automatisation des pratiques liées à la propriété intellectuelle", a déclaré M. Siskind. "Depuis mes premières interactions avec les équipes d’Anaqua, j'ai été impressionné par le succès de la société, tant à l’international qu’auprès des entreprises, et je pense que nos compétences principales se complètent bien.”

Marks Baughan Securities LLC a servi de conseiller financier exclusif à O P Solutions lors de cette transaction et Latham & Watkins LLP a servi de conseiller juridique à Anaqua.

À propos d'Anaqua

Anaqua est un fournisseur premium de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation intégrées de bout en bout, au service de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets aux États-Unis, de plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et d’un nombre croissant de cabinets juridiques parmi les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège mondial de la société est basé à Boston, avec des bureaux en Europe et en Asie. Ce sont près d'un million de dirigeants, de conseils, de juristes et d'innovateurs, qui utilisent quotidiennement la plateforme Anaqua aux quatre coins du globe, pour gérer leur propriété intellectuelle. Sa suite de solutions associe des workflows issus des meilleurs pratiques à une technologie pointue et des capacités d’analyse de données pour créer un environnement intelligent, unique, conçu pour étayer la stratégie de PI, aider à la prise de décisions en matière de PI et rationaliser les opérations de PI.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .

À propos d'O P Solutions

Depuis 1990, O P Solutions est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de haute qualité de la communauté juridique spécialisée dans la propriété intellectuelle. O P Solutions compte parmi un nombre restreint de fournisseurs ayant su prospérer pendant trois décennies au sein d’un secteur défini par le changement. Sa part de marché, qui est parmi les plus élevées du secteur, peut être attribuée à la qualité et à la fiabilité de son produit, à la réactivité de ses équipes et à sa compréhension approfondie du monde de la propriété intellectuelle.

PATTSY ® (Patent and Trademark Tracking System) est utilisé par des centaines d'entreprises à travers le monde, dont certains des plus grands déposants de brevets et de marques au monde. PATTSY WAVE ® est le logiciel web de pointe d'O P Solutions.

Contact de l'entreprise :

Amanda Hollis

Responsable des relations publiques, Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

PDF disponible à : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d9874bc3-76a4-497a-ab53-97d58e4af594