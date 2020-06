Rueil-Malmaison, le 18 juin 2020

Assemblée générale des actionnaires : point d’actualité

Concessions : amélioration de la tendance du trafic de VINCI Autoroutes, reprise progressive des vols commerciaux chez VINCI Airports

Contracting : activité proche de 90 % de son niveau normal estimé ; productivité affectée par les mesures barrières ; carnet de commandes à son plus haut niveau historique

Très haut niveau de la liquidité du Groupe

Chiffre d’affaires et résultats 2020 très significativement impactés par la crise sanitaire

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI se tiendra aujourd’hui à 10h00, au siège social de la société à Rueil-Malmaison, sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général.

Elle se tiendra exceptionnellement à huis clos, en raison de l'épidémie de Covid-19 et sera retransmise en direct sur le site internet du Groupe (www.vinci.com).

A cette occasion, il sera fait un point d’actualité de la situation des activités du Groupe.

VINCI Autoroutes

Le trafic a subi une très forte contraction après l’entrée de la France en confinement le 17 mars. Il s’est ensuite maintenu à un très bas niveau jusqu’à la levée partielle des mesures de restrictions de circulation à partir du 11 mai : la baisse, comparativement à l’année précédente, de l’ordre de -80 % en avril, a ainsi été ramenée à -56 % en mai.

Depuis le 2 juin, date de levée de la restriction des déplacements au-delà de 100 km du domicile, une nouvelle amélioration est constatée : sur la dernière semaine (semaine 24), la baisse du trafic s’établit à -25 % environ par rapport à 2019.

VINCI Airports

Après avoir été impacté dès le début de 2020 par la crise sanitaire sur ses plateformes d’Asie, VINCI Airports a connu un quasi-arrêt d’activité sur l’ensemble de ses aéroports à partir de la mi-mars, au fur et à mesure de la mise en place, dans la plupart des pays, de mesures de restriction des vols commerciaux. Cette situation n’a connu aucune évolution en avril et mai (baisse du trafic passagers de près de 98 % par rapport à la période comparable de l’année précédente). En juin, une reprise progressive de l’activité s’est amorcée pour les vols domestiques (notamment en France, au Japon et aux Etats-Unis) et les vols à l’intérieur de l’espace Schengen. Elle devrait être suivie, à partir du 1er juillet, d’une reprise progressive des liaisons internationales, la trajectoire de celle-ci restant, à ce stade, plus incertaine.

Contracting (VINCI Construction, Eurovia, VINCI Energies)

Dans le contracting, l’activité des entreprises de VINCI a été diversement affectée selon les pays par la crise sanitaire. En France, où le Groupe réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires, l’activité a été très faible dans le bâtiment et les travaux publics pendant environ un mois à compter de l’entrée en confinement. Dans de nombreux autres pays, elle s’est, en revanche, maintenue à des niveaux proches de la normale, la situation ayant toutefois évolué en fonction des mesures décidées par les autorités sanitaires locales.

La situation s’est progressivement améliorée à partir de la seconde quinzaine d’avril, notamment en France.

L’activité se situe actuellement à près de 90 % de son niveau normal estimé en moyenne dans les trois pôles de métiers. La productivité des chantiers demeure impactée par la mise en œuvre des mesures barrières.

Dans la période récente, plusieurs contrats de montants importants ont été remportés par le Groupe, dont deux lots de la Ligne à Grande Vitesse HS2 au Royaume-Uni pour environ 3 milliards d’euros. Ainsi, le carnet de commandes au 31 mai 2020 atteignait 42,5 milliards d’euros, soit son plus haut niveau historique. Il était en hausse de 17 % depuis le début de l’année et sur un an. L’international représentait près de 60 % du total.

Situation financière

Face à la crise, VINCI s’est employé à renforcer ses ressources financières :

en profitant, dès la fin mars, de la réouverture du marché des billets de trésorerie, rendue possible par l’intervention des banques centrales ;

en obtenant de ses banques relationnelles une ligne de crédit supplémentaire de 3,3 milliards d’euros à échéance mars 2021 ;

en procédant à une émission obligataire de 950 millions d’euros sur Cofiroute à échéance mai 2031.

Le Groupe a bénéficié, pour ce faire, de son excellente notation de crédit (A- chez Standard & Poors, A3 chez Moody’s, avec « perspective stable » dans les deux agences).

VINCI dispose ainsi d’une liquidité très importante. Elle s’établissait, fin mai 2020, à près de 19 milliards d’euros, se décomposant entre :

Une trésorerie nette gérée de 6,1 milliards d’euros ;

Un encours de 1,4 milliard d’euros de billets de trésorerie ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un total de 11,3 milliards d’euros, dont 8,0 milliards d’euros à échéance novembre 2024.

PERSPECTIVES 2020

Le chiffre d’affaires et les résultats du Groupe en 2020 seront impactés de manière très significative par le fort recul de l’activité pendant la période de confinement, particulièrement dans les concessions aéroportuaires et autoroutières.

Les incertitudes sur le retour à un niveau de production normal dans le contracting et le rythme de la reprise du trafic chez VINCI Autoroutes et VINCI Airports, dans un contexte de ralentissement économique, ne permettent pas aujourd’hui d’en quantifier les impacts de manière fiable.

Un nouveau point de la situation du Groupe sera fait fin juillet à l’occasion de la publication des comptes semestriels au 30 juin 2020.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

