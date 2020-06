Selskabsmeddelelse

18. juni 2020

Meddelelse nr. 17

Opdatering på dagsorden til ordinær generalforsamling og kapitalplan

Efter at have modtaget fuldmagter fra aktionærer forud for NKT A/S' ordinære generalforsamling, der afholdes den 18. juni 2020, kl. 16.00, har bestyrelsen besluttet at trække dets forslag i dagsordenens punkt 9.1.2.1 og 9.1.2.2. Disse vedrører bemyndigelser til at udstede nye aktier med og uden fortegningsret for de nuværende aktionærer samt til at udstede konvertible lån og dermed ændringer af §§ 3.A, 3.C og 3.D i NKT's vedtægter. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 15 af 27. maj 2020 om indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Mens en klar majoritet af de modtagne fuldmagter fra aktionærerne støtter både forslag nr. 9.1.2.1 og 9.1.2.2, var forslagene ikke støttet af et sådant antal, at den fornødne majoritet (der er mindst to-tredjedele af de afgivne stemmer og den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen) ville blive opnået på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastholder alle øvrige forslag til den ordinære generalforsamling, herunder forslag nr. 9.1.2.3 om bemyndigelse til at udstede nye aktier med fortegningsret for de nuværende aktionærer samt til at udstede konvertible lån, hvorimod der ikke gives nogen bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede nye aktier uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 8 af 13. maj 2020 planlægger bestyrelsen at styrke selskabets kapitalgrundlag. Det første skridt i denne kapitalplan blev gennemført den 13. maj 2020 ved en succesfuld rettet emission og privatplacering. Intentionen var at udnytte en fornyet bemyndigelse til at gennemføre en yderligere udstedelse af aktier til markedskurs uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. I lyset af at denne anmodning om bemyndigelse er trukket tilbage, er det nu intentionen, afhængigt af markedssituationen og øvrige faktorer, at udnytte bemyndigelsen, såfremt den gives, til at udstede aktier med fortegningsret for de nuværende aktionærer og eventuelt også til at udstede konvertible gældsinstrumenter inden udgangen af 2020. Kapitalplanen er ellers uændret.

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2349 9098

