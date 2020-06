澳洲悉尼, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著澳洲的旅遊限制開始放寬,SKYE Suites 收到的預訂亦漸漸增加,朋友和親戚都希望重新來往相聚,而「共聚」更成為新興的奢華活動。



Crown Group 營運總裁 Pierre Abrahamse 說上一個年代奢華酒店市場的重點是體驗旅遊,隨著「共聚成為新奢華」這個潮流興起,將會取替酒店的重點。

他說:「共聚正在興起成為 2020 年及以後的最大潮流。大家分隔多月,都想再次來往共聚,而酒店業正在回應這個需求。」

他稱:「客人致電查詢能否預訂兩間或三間相連客房,讓他們可以與孩子一起渡假,而祖父母亦可以入住隔壁,或者他們住在不同地區的朋友,最終可以與他們一起到城中餐廳或藝術館。」

SKYE Suites 在悉尼綠色廣場和帕拉馬塔提供 43 平方米至 80 平方米的寬敞一間睡房或兩間睡房的酒店單位,各單位均設有開放式露台或庭院,讓客人可以享受戶外清新空氣。

單位亦備有 SMEG 電器及 Vittoria 或 Nespresso 咖啡機,客人可以在單位內煮食及洗衣服,不假外求。若想外出,許多城中餐廳亦已經重開,客人可以外出用餐。

每個單位均設有「虛擬禮賓員」平板電腦,讓客人可以獲取酒店服務。

客人亦可以串流自己的影音節目到客房的大型電視螢幕播放,收看電影或 Netflix 節目。Sleeping Duck 寢室用品讓客人可以選擇睡床兩邊不同硬度的床褥。

2017 年 8 月,SKYE Suites 在帕拉馬塔內匯集住宅、零售和酒店的 V by Crown Group 開幕,而 SKYE SUITES 品牌亦自此推出。

這座華麗的建築物由 Allen Jack + Cottier and Koichi Takada Architects 設計,Crown Group 集團的著名渡假設施包括美麗的戶外泳池區、設備齊全的健身中心及寬敞的門廳。

第二座 SKYE Suites 在 2018 年 10 月在位於 300 Kent St. 的 Arc by Crown Group 開幕。這座位於市中心的豪華勝地亦由 Koichi Takada Architects 設計,其中以「冰洞」為主題的大堂和小泳池更是悉尼 Instagram 的熱門「打卡」景點。

這座著名大樓以奪目的砌磚設計,其玻璃與鋼結合的擎天構造,標誌著悉尼市的天際, 大樓提供 73 間美侖美奐的酒店單位。

兩間酒店均連續 2 年榮獲 HM Awards 表揚,奪得最佳服務式住宅物業及最佳科技酒店殊榮。

第三間 SKYE Suites 在 2020 年 4 月在綠色廣場火車站上蓋開幕,提供 90 間由世界知名 Koichi Takada Architects 設計的豪華單位,此外,亦設有 18 間零售店及食肆,包括 Butcher & The Farmer、Nam2 pho、Bashan noodles、KFC、McDonalds 及 Gong Cha bubble tea。

SKYE Suites 「健康與清新空氣住宿假期」在悉尼、綠色廣場和帕拉馬塔提供最理想的服務式住宅,最適合享受住宿假期,悉尼與綠色廣場的單位由 $150 起。

預訂請瀏覽︰ http://www.skyehotels.com.au 或發送電郵至 info@skyehotels.com.au 。

相片及影片

https://www.dropbox.com/sh/tlcb85fsu0i9gb3/AAB82ro3nM2HOzK7QZ3wA15Oa?dl=0

傳媒查詢︰

Natasha Granath - Crown Group 公共關係及傳訊經理

(02) 8904 7051

natashagranath@crowngroup.com.au

關於 Crown Group

Crown Group Holdings (Crown Group) 是領先澳洲地產發展界的集團,專門發展、投資物業,並提供服務式住宅。集團由建築師 Iwan Sunito 先生及工程師 Paul Sathio 先生於 1996 創立,並進行首個發展項目。

Crown Group 成功在悉尼的最佳地段包括 Bondi、Bondi Junction、Parramatta、Ashfield、Epping、Homebush、Newington、Pennant Hills 及 Rhodes 完成重要的發展項目。最近更於悉尼的商業區中心建成 25 層的 Arc by Crown Group 。

現在 Crown Group 正在和計劃進行的發展項目總值 $50 億,而在悉尼區正在發展的 4 個主要項目包括︰ 位於綠色廣場的 Infinity by Crown Group; $5 億 5 座大樓項目 與 Mitsubishi Jisho Residence 合作在滑鐵盧發展的 Mastery by Crown Group ; 在滑鐵盧的 Waterfall by Crown Group ;以及在東面郊區最注目的新住宅項目 Eastlakes Live by Crown Group 。

Crown Group 在 2017 年 8 月在帕拉馬塔推出第一座 SKYE Hotel Suites ;在 2018 年 10 月推出 SKYE Suites Sydney ;及在 2020 年 4 月在與悉尼中心火車站只有一站之隔的地點推出 SKYE SUITES Green Square 。

www.crowngroup.com.au

奬項

Crown Group 榮獲超過 31 項舉足輕重的業界奬項,其中包括︰2020 HIA Apartment Complex、2019 Master Builders Association (MBA) NSW Excellence in Construction Awards Best Use of Steel、Best Use of Brick 及 Best Mixed-Use Development; 2019 Architecture MasterPrize in Mixed Use;2019 Architizer A+Awards Jury Vote and Popular Choice Awards;2019 HIA–CSR Australian Housing Awards Best Apartment Complex;2019 MBA Best Commercial Pool and Best Commercial Spa;2019 Urban Development Institute of Australia (UDIA) NSW Awards for Excellence in High-Density Development;2018 Property Guru Best Condo Development 及 2015 International Property Awards Best Residential Development Australia - 獲奬項目為 Arc by Crown Group;2019 Urban Developer Awards Excellence in Marketing - 獲奬項目為 Mastery by Crown Group; 2019 UDIA NSW Awards for Excellence 奬 - 獲奬項目為 Arc 及 Mastery by Crown Group; 2019 International Property Awards Winner Development Marketing Australia - 獲奬項目為 Eastlakes Live by Crown Group; 2018 UDIA NSW Best Mixed-Use Development 及 2016 International Property Awards Best Residential High Rise Architecture Australia - 獲奬項目為 V by Crown Group Parramatta;2017 Property Council of Australia 的 Annual Property Congress 其中之一的 The World’s Best Projects - Infinity by Crown Group;2017 Master Builders Association NSW Excellence in Construction Awards - 獲奬項目為 Skye by Crown Group; 2015 MBA NSW Excellence in Construction Awards - 獲奬項目為 Viking by Crown Group Waterloo 以及 2014 UDIA NSW President’s award (這奬項被視為澳洲地產發展界最高殊榮之一) - 獲奬項目為渡假式 7 座大樓項目 Top Ryde City Living。

www.crowngroup.com.au/industry-recognition/

此公告隨附的相片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74aa951a-a472-4b6d-a6f8-af735ba753a6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2aca7c7-359e-4deb-9160-3efc957026d4