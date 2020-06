MARE NOSTRUM

Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020

Mise à disposition des documents préparatoires

Grenoble, le 18 juin 2020 - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte prévue le lundi 29 juin 2020 à 10 heures se tiendra exceptionnellement à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale de préférence via un formulaire de vote par correspondance ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai 2020, bulletin n°63 . Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L’avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société :

https://www.mare-nostrum.eu/finances/information-reglementee/

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux TPE/PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts :

MARE NOSTRUM



AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Pièce jointe