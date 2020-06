CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les premiers résultats dans le cadre de son programme de forage d'exploration au diamant de 2020 réalisé à son projet en coentreprise, Nelligan, (IAMGOLD Corporation : 75 %, Vanstar: 25 %), situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada. La Société indique des résultats d’analyse d’un programme de 6 (six) forages au diamant totalisant 3 717 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage de 2020. Les résultats de trois (3) trous de forage supplémentaires totalisant 1 278 mètres sont attendus.

Les résultats d’analyse sont fournis au tableau 1 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants :

Zone Renard : • Trou de forage NE-20-150 : 25,1 mètres d’une teneur de 1,87 g/t Au incluant : 2,6 mètres d’une teneur de 4,72 g Au/t et 25.5 mètres d’une teneur de 1.10 g/t Au incluant : 7.50 mètres d’une teneur de 2.15 g/t Au • Trou de forage NE-20-151 : 10.8 mètres d’une teneur de 1.38 g/t Au Incluant : 1,50 mètre d’une teneur de 33,8 g/t Au et 28,5 mètres d’une teneur de 1,45 g/t Au incluant : 4,5 mètres d’une teneur de 5,75 g/t Au • Trou de forage NE-20-152 : 24.3 mètres d’une teneur de 1.21 g/t Au et 27,0 mètres d’une teneur de 2,86 g/t Au incluant : 3,0 mètres d’une teneur de 13,28 g/t Au et 31,7 mètres d’une teneur de 1,08 g/t Au incluant : 1,5 mètre d’une teneur de 12,9 g/t Au • Trou de forage NE-20-153 : 10.5 mètres d’une teneur de 1.22 g/t Au et 27.0 mètres d’une teneur de 1.04 g/t Au





Zone Renard ouest : • Trou de forage NE-20-155 : 10,5 mètres d’une teneur de 10,5 g/t Au (4.95 g/t Au plafonné à 30 g/t Au ) incluant : 1,5 mètre d’une teneur de 69,1 g/t Au et 28,5 mètres d’une teneur de 0,78 g/t Au incluant : 12,0 mètres d’une teneur de 1,18 g/t Au

Le projet Nelligan (sur une base à 100 %) recèle des ressources minérales présumées de 3,2 millions d’onces d’or d'une teneur de 1,02 g/t Au (voir le communiqué de presse en date du 22 octobre 2019). Le programme de forage au diamant de 2020 prévoit du forage de définition dans certaines zones pour améliorer la catégorisation des ressources, de sorte qu’elles passent de ressources présumées à ressources indiquées, et pour évaluer le potentiel d’une prolongation latéralement et en profondeur.

« L'importance de ces résultats et ce qu'ils signifient pour Vanstar et le projet Nelligan ne peut être sous-estimée », a commenté le PDG de Vanstar, Guy Morissette. Il a ajouté que « les objectifs définis dans le cadre de ce programme de forage effectué par IAMGOLD sont tous atteints et que ceux-ci confirment les extensions potentielles du gisement Nelligan à l'ouest et en profondeur. Le trou NE-20-155, situé à plus de 500 mètres à l'ouest des ressources présumées de Nelligan (3.2 M onces) a donné une teneur de 10,5 g/t Au sur une épaisseur de 10,5 mètres tandis qu'une deuxième zone minéralisée a révélé 28,5 mètres titrant 0,78 g/t Au, dont 12 mètres à 1,18 g/t Au. Avec ces nouveaux résultats, nous aurons maintenant une bien meilleure compréhension du potentiel global de Nelligan et la nature homogène de ce vaste système aurifère accroît notre confiance que le potentiel global de Nelligan continuera de se valoriser au fur et à mesure du forage. Nous demeurons très optimistes quant aux résultats à obtenir prochainement. »

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d’IAMGOLD a indiqué dans un autre communiqué de presse : « Nous demeurons très satisfaits des nouveaux résultats positifs dégagés du programme de forage qui avait été réalisé avant que nos activités soient suspendues conformément aux directives du gouvernement du Québec par suite de la crise entourant la COVID-19. Le programme de forage a continué de recouper l’altération prévue et la minéralisation associée dans la zone des ressources et, plus important encore, a révélé que le système d’altération demeure ouvert latéralement, du côté ouest, à l’extérieur du modèle de ressources actuel, sur possiblement 500 mètres supplémentaires. Du forage supplémentaire est requis pour évaluer son potentiel, et nous prévoyons reprendre nos activités de forage de manière sécuritaire dès que les conditions le permettront. »

Prochaines étapes

En réponse à la crise mondiale liée à la COVID-19, en date du 23 mars, IAMGOLD a temporairement suspendu son programme de forage au diamant qui était en cours au projet Nelligan. Le programme de forage d'exploration de 2020 visait la réalisation d’environ 8 000 mètres de forage de définition pour améliorer la catégorisation des ressources ainsi que le forage d’extension pour évaluer des prolongements potentiels des ressources en profondeur et latéralement. Au total, 4 995 mètres de forage au diamant ont été réalisés jusqu’à la suspension du programme. Une campagne de forage estivale est en cours de planification. Elle visera l’achèvement du programme d'hiver et tiendra compte de l’accès en été et de la mise en œuvre de protocoles de sécurité afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Tous les résultats d’analyse des travaux de forage réalisés à ce jour seront divulgués une fois reçus, validés et compilés.

Au cours des prochains mois, des essais métallurgiques additionnels seront également effectués pour fournir des informations supplémentaires sur la récupération métallurgique de diverses zones de minéralisation comprenant les ressources minérales du gisement aurifère Nelligan et pour contribuer à optimiser les paramètres du schéma de procédé. Les modèles géologiques, géochimiques et structurels ont été mis à jour et améliorés afin de soutenir la sélection d'échantillons métallurgiques représentatifs et d’autres analyses du gisement.

Des activités d'exploration régionales se poursuivront également afin de continuer à définir et à évaluer d’autres cibles prioritaires sur la propriété. Elles comprendront des programmes de cartographie géologique appuyés par des levés géochimiques et géophysiques, le cas échéant.



À propos du projet Nelligan

Le projet Nelligan est constitué d’une portion du segment Caopatina de la zone volcanique nord de la ceinture de l’Abitibi dans la Province du supérieur. La propriété se trouve au centre du synclinal de Druillette d’orientation est-ouest composé de sédiments de la Formation Caopatina et délimité au nord et au sud par des roches volcaniques de la Formation Obatogamau. Dans les parties nord et sud de la propriété, on retrouve des intrusions granodioritiques et tonalitiques. De nombreuses structures locales et régionales recoupent le projet, ainsi que des zones de déformation qui peuvent être importantes à la localisation de la minéralisation aurifère.

Les indices aurifères de la région sont observés essentiellement dans deux types de minéralisations : 1) minéralisation de type veine de quartz et sulfures et 2) minéralisation disséminée de pyrite en unités ayant subi une altération hydrothermale. La minéralisation observée au projet Nelligan correspond essentiellement à cette dernière et est caractérisée par l’altération hydrothermale des unités métasédimentaires hôtes montrant des quantités variables de carbonisation, de séricite, de phlogopite et de silicification et associées à de la pyrite disséminée répandue, variant de 1 % jusqu’à 15 % localement, ainsi que des traces de molybdénite et occasionnellement des grains fins d’or visible. La minéralisation associée aux ressources minérales estimées a été recoupée par forage sur une longueur de plus de 1,0 kilomètre et à une profondeur de plus de 350 mètres verticaux.

Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d’une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d’onces contenues (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020).

Le projet Nelligan est détenu en vertu d’une convention de participation conditionnelle avec Vanstar (IAMGOLD : 75 %; Vanstar : 25 %) aux termes de laquelle IAMGOLD aura la possibilité d'acquérir un intérêt supplémentaire de 5 % et détiendrait 80 % du Projet en effectuant et publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu’au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l’intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction jusqu'au commencement de la production commerciale représentant 80 % de la part qu’elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.

