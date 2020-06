Standard & Poor’s confirme la note de solidité financière de SCOR à « AA- » et sa perspective à « stable », reconnaissant la capacité du Groupe à absorber

le choc de la crise liée à la pandémie de COVID-19

SCOR a été informé de la décision de l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) de confirmer la note de solidité financière du Groupe et de ses principales filiales à « AA- ». Cette notation a une perspective stable.

Selon l’agence de notation, cette décision reflète le fait qu’elle s’attend à ce que SCOR « maintienne un niveau de solvabilité – mesuré selon le modèle de capital de S&P – supérieur au niveau ‘AAA’ et améliore sa rentabilité en 2021 et 2022, en s’appuyant sur sa position commerciale de premier plan tant en réassurance vie qu’en réassurance de dommages et de responsabilité ».

S&P souligne les éléments suivants :

SCOR bénéficie d’une « position commerciale de premier plan à travers le monde, tant en réassurance vie qu’en réassurance de dommages et de responsabilité » ainsi que d’un « portefeuille de risques diversifié par produit et ligne de métier » ;



Selon S&P, le groupe SCOR a démontré « sa capacité à bénéficier de hausses tarifaires modérées en réassurance de dommages et de responsabilité au cours des 18 derniers mois » ainsi que « l’efficacité de son programme de rétrocession, qui lui a permis de réduire la volatilité de ses résultats » ;



L’agence de notation s’attend à ce que « le niveau de solvabilité de SCOR – mesuré selon le modèle de capital de S&P – reste bien supérieur au niveau ‘AAA’ tant en 2020 qu’en 2021 » et à ce que « le ratio de solvabilité du Groupe – mesuré selon l’approche réglementaire Solvabilité II – reste dans sa zone optimale de 185% à 220% du capital de solvabilité requis avec une marge confortable ». S&P considère que le Groupe « continue à bénéficier d’une solvabilité suffisamment élevée pour faire face à davantage de volatilité sur les marchés et à d’éventuels sinistres industriels et commerciaux ou catastrophes naturelles de grande ampleur, auxquels il continue à être exposé ».

Denis Kessler, Président et Directeur général de SCOR, déclare : « Nous saluons la décision de Standard & Poor’s confirmant la notation financière de SCOR. Cette décision témoigne de la capacité du groupe SCOR à offrir un niveau de sécurité optimal à ses clients. Elle atteste de la résilience de son modèle économique, notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Cette décision de Standard & Poor’s démontre clairement la pertinence de notre stratégie en tant que réassureur global de premier plan. »

Le communiqué de presse publié par S&P peut être consulté sur le site internet de l’agence, à l’adresse suivante : https://www.spglobal.com/

