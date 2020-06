WINNIPEG, Manitoba, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui avoir émis 70 millions USD en billets de premier rang, dont le produit sera utilisé pour réduire les montants prélevés des facilités de crédits dans les Activités canadiennes ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise. La capacité supplémentaire des facilités de crédit dans les Activités canadiennes provenant de ce nouveau financement devrait être utilisée pour rembourser les billets de premier rang de 70 millions USD lorsqu'ils arriveront à échéance le 16 juin 2021.



Les nouveaux billets de premier rang ont été émis dans le cadre d'un placement privé en deux tranches ; 35 millions USD de titres de premier rang à un taux de 2,88 % qui arriveront à échéance le 16 juin 2027 et 35 millions USD de billets de premier rang à un taux de 3,09 % qui arriveront à échéance le 16 juin 2032. Les nouveaux billets de premier rang sont garantis par une charge flottante appliquée sur certains actifs de la Société et sont classés pari passu avec l'autre dette de premier rang de la Société.

Avis aux lecteurs

Certaines déclarations effectuées dans le présent communiqué de presse sont considérées comme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les informations actuellement accessibles à la direction. Les mots ou expressions « pouvoir », « vouloir », « devoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer » ou une forme dérivée ou négative de ces termes identifient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. North West rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence légale.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 250 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards CAD.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1482 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président directeur et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1397 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail :jking@northwest.ca