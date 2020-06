TORONTO, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la crise de la COVID-19 continue de toucher les Canadiens d’un bout à l’autre du pays, Green Shield Canada (GSC) compte renforcer l’accent mis sur les soins de santé numériques dans ses régimes de soins de santé et dentaires achetés individuellement, en accordant une attention particulière aux thérapies en santé mentale.



À compter du 1er juillet 2020, le programme numérique standard de santé mentale de BEACON – qui propose une thérapie cognitivo-comportementale personnalisée, guidée par un professionnel de la santé mentale expérimenté et autorisé – sera intégré aux régimes individuels de GSC (dont SantéAssuréeMC et Assistant-santé) sans frais supplémentaires.

Dans le cadre des améliorations à venir, qui seront communiquées sous la nouvelle bannière accèspourvous, les clients individuels auront également accès à plusieurs autres services numériques utiles, allant de la pharmacie en ligne PocketPills à frais d’exécution peu élevés au service de télémédecine de Maple, offert à un tarif réduit.

« Pour de nombreux Canadiens, la COVID-19 a été très dure sur les plans financier et émotionnel, et elle met à l’épreuve notre résilience mentale au quotidien, explique Joe Blomeley, vice-président directeur, Particuliers, secteur public et santé mentale de GSC. À nos yeux, le programme BEACON est une précieuse amélioration qui profitera à toute personne qui souffre d’anxiété, de dépression ou de troubles du sommeil, particulièrement en cette période difficile. En discutant avec nos clients, nous avons constaté qu’ils faisaient de plus en plus confiance aux soins de santé numériques, quelle que soit leur forme. C’est dans cette optique que nous avons structuré les améliorations apportées aux régimes. »

Cette initiative fait partie de plusieurs mesures prises par GSC durant la pandémie pour faciliter l’accès à des services éprouvés en santé mentale. La commandite de Construire notre résilience, un programme numérique de santé mentale offert sans frais à tous les Canadiens, en est un exemple parfait. GSC a également versé des subventions en santé mentale d’une valeur de 470 000 $ à différents organismes du pays axés sur les populations à risque, les soins de santé mentale numériques et la recherche universitaire, tout en favorisant l'évolutivité des programmes et des services en place. Voici quelques-uns des organismes subventionnés :

Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans

Association canadienne pour la santé mentale

Initiative de la Famille Martin

Ontario Shores Foundation for Mental Health

SCOPE – University Health Network

« C’est dans la nature de GSC d’intervenir dans des situations comme celle-ci, ajoute M. Blomeley. L’intérêt sans équivoque suscité par Construire notre résilience montre le besoin d’un soutien en santé mentale qui soit à la fois abordable et accessible. Nous sommes convaincus que nos subventions permettront d’accélérer la création de programmes et de services de santé mentale, et qu’elles nous aideront à mieux comprendre les besoins de nos communautés, particulièrement celles qui sont à risque. »

