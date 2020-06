TORONTO, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eli Lilly and Company a annoncé l’inscription d’un premier patient à un essai de phase III à répartition aléatoire, mené à double insu et contrôlé par placebo pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du baricitinib, un inhibiteur de JAK1/JAK2 administré par voie orale homologué de la société Incyte, chez les adultes atteints de COVID-19 hospitalisés. Commercialisé sous le nom « OLUMIANT® », le baricitinib est approuvé dans 70 pays comme traitement pour les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) évolutive modérée ou sévère.



Lilly prévoit l’inscription de 400 patients à l’essai, dont les données sont attendues au cours des prochains mois. L’essai sera mené aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine et comprendra des patients hospitalisés à la suite d’une infection au SRAS-CoV-2 qui présentent un taux élevé d’au moins un marqueur inflammatoire, mais qui n’ont pas besoin d’une ventilation mécanique effractive au début de l’étude.

Chez les patients atteints de COVID-19, l’aggravation de la maladie peut être associée à une hyperinflammation. L’hypothèse avancée est que l’inhibition de JAK1 et de JAK2 peut réduire le choc cytokinique associé aux complications de cette infection. En outre, le baricitinib pourrait avoir un effet inhibiteur sur les protéines de la cellule hôte qui contribuent à la reproduction virale, réduisant ainsi la capacité des cellules infectées à produire davantage de virus. Un manuscrit expliquant ce mode d’action du baricitinib dans les cas de COVID-19 a été accepté pour publication par EMBO Molecular Medicine.

Le principal paramètre d’évaluation de l’essai de Lilly est la proportion de patients recevant un traitement de 4 mg de baricitinib une fois par jour (avec un traitement de fond) qui sont décédés ou ont eu besoin d’une ventilation non effractive, d’oxygène à débit élevé ou d’une ventilation mécanique effractive au jour 28, comparativement à la proportion de patients qui reçoivent le placebo (avec un traitement de fond). Les patients recevront du baricitinib ou un placebo pendant une période maximale de 14 jours ou jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur congé de l’hôpital. Les principaux paramètres d’évaluation secondaires de cet essai comprennent la proportion de patients qui présentent une amélioration clinique à différents moments, le délai de rétablissement, la durée de l’hospitalisation, le nombre de jours sans respirateur et la mortalité sur une période de 28 jours.

« Lilly est déterminée à accélérer ses efforts pour trouver des solutions à une pandémie qui a touché énormément de personnes dans le monde entier, a déclaré le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales, Eli Lilly Canada. Cet essai clinique rigoureux vise à faire la lumière sur l’efficacité potentielle du baricitinib chez les personnes atteintes de la COVID-19 et, espérons-le, nous aide à progresser vers une possible option de traitement. »

Les données de l’essai de Lilly compléteront les données de l’étude sur le baricitinib en association avec le remdésivir dans le cadre de la deuxième phase de l’étude adaptative visant à évaluer le traitement de la COVID-19 (ACTT-2) du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Cette étude, à laquelle un premier patient a été inscrit le mois dernier, évalue l’efficacité et l’innocuité de l’association d’une dose quotidienne de 4 mg de baricitinib au remdésivir par rapport au remdésivir utilisé seul.

Lilly appuie également certains essais menés dans un ou plusieurs centres entrepris par des chercheurs en Europe et en Amérique du Nord auprès de patients hospitalisés qui sont atteints de la COVID-19, dont un essai en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ce projet de recherche est un essai de phase II indépendant qui compte quatre groupes et porte sur la pertinence de recourir à des médicaments expérimentaux, y compris le baricitinib, comme traitements adjuvants au traitement de référence standard. Les chercheurs pourront alors évaluer l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments dans le traitement de la COVID-19. Ces essais menés par des établissements universitaires et gouvernementaux fourniront des renseignements sur des centaines d’autres patients traités à l’aide du baricitinib et d’un placebo ou de comparateurs actifs.

Si les efforts de recherche liés au baricitinib pour le traitement de la COVID-19 s’avèrent fructueux, Lilly continuera d’assurer un approvisionnement suffisant pour favoriser une utilisation clinique et expérimentale appropriée.

Il est important d’étudier le baricitinib dans le cadre d’essais contrôlés afin de mieux évaluer ses bienfaits potentiels et d’en comprendre l’innocuité quand il est utilisé comme traitement contre la COVID-19. La monographie canadienne contenant les indications approuvées du baricitinib contre la PR comprend des encadrés de mise en garde sur le risque de formation de caillots sanguins et d’infections graves.

À propos des efforts de Lilly pour lutter contre la COVID-19

Lilly fait appel à toute son expertise scientifique et médicale pour s’attaquer à la COVID-19 partout dans le monde. Nous luttons contre la pandémie en déployant tous les efforts possibles : découverte de médicaments qui pourraient permettre de traiter et prévenir la COVID-19, maintien d’un approvisionnement fiable de nos médicaments et soutien aux patients et aux communautés en période de crise. Lilly étudie plusieurs approches de traitement de la COVID-19, notamment des anticorps potentiels spécialement conçus pour s’attaquer au virus et des médicaments Lilly existants, afin de comprendre leur potentiel de traitement des complications de la COVID-19.

À propos d’OLUMIANT®

OLUMIANT (baricitinib) est indiqué en association avec le méthotrexate (MTX) au Canada pour atténuer les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée ou sévère chez les patients adultes qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). OLUMIANT peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX1.

OLUMIANT, croit-on, perturberait l’activité de protéines appelées janus kinases (protéines JAK). Normalement, les protéines JAK contribuent à activer le système immunitaire au besoin. Le système immunitaire provoque alors de l’enflure et une sensibilité. Cette réaction est appelée « inflammation ». Il existe quatre protéines JAK connues : JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2. Les cytokines JAK dépendantes ont été mises en cause dans la pathogenèse d’un certain nombre de maladies inflammatoires et auto-immunes2. OLUMIANT est doté d’une plus grande puissance inhibitrice à l’égard des protéines JAK1, JAK2 et TYK2 qu’à l’égard de la protéine JAK3; toutefois, en ce qui concerne l’efficacité thérapeutique, la pertinence de l’inhibition des protéines JAK reste encore à déterminer.

En décembre 2009, Lilly et Incyte ont annoncé une entente de collaboration et de licence mondiale exclusive pour la mise au point et la commercialisation du baricitinib et de certains composés dérivés pour le traitement des patients atteints de maladies inflammatoires et auto-immunes.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s’efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d’une collaboration de recherche avec des chercheurs de l’Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l’oncologie, du diabète, de l’auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse www.lilly.ca/fr .

