La propriété Casault détenue à 100 % par Midland, consiste en 322 claims (177 km carrés) et couvre la faille de Sunday Lake sur plus de 20 kilomètres à environ 10 kilomètres à l’ouest de la récente découverte de Wallbridge où ces derniers avaient annoncé des intersections en forage sur Fénélon (Zone Tabasco), avec des valeurs jusqu’à 22,73 g/t Au sur 48,01 mètres (voir le communiqué de presse de Wallbridge daté du 3 décembre 2019). Plus récemment, la découverte de Reaper au sud de Fénélon par Balmoral Resources Ltd. et qui a été acquis par Wallbridge, a rapporté de hautes teneurs aurifères jusqu’à 308 g/t Au sur 2,97 mètres, incluant 858 g/t Au sur 1,06 mètre au sud de la zone Area 51 (voir le communiqué de presse de Balmoral daté du 30 avril 2020).

La propriété Casault est également située à environ 40 kilomètres à l’est de la mine Detour Lake. Cette mine à ciel ouvert est détenue par Kirkland Lake Gold Ltd. et contient des réserves minérales prouvées et probables de 12,64 millions d’onces d’or, consistant en 397,7 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au (Au 31 décembre 2019).

Mises en garde :

*Les minéralisations de la mine Detour Lake et du projet Fénélon/Tabasco peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Casault.

*Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Wallbridge a l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la propriété Casault sur une période de quatre (4) ans en contrepartie des termes suivants :

Des paiements en espèces totalisant 600 000 $ incluant un paiement de 100 000 $ à l’intérieur des cinq premiers jours; et

Des dépenses d’exploration totalisant 5 000 000 $ incluant un engagement ferme de 750 000 $ durant la première année.

Suite à l’exercice de cette première option de 50 %, Wallbridge aura l’option d’augmenter sa participation à 65 % (Deuxième Option) sur une période de deux ans en contrepartie des termes suivants :

Des dépenses d’exploration ou un paiement en espèces de 6 000 000 $.

Midland est fière de s’associer avec un partenaire solide tel que Wallbridge. Le gérant des travaux, Wallbridge, débutera prochainement un important programme d’exploration afin de tester des cibles de qualité de la zone Vortex ainsi que d’autres cibles situées ailleurs sur la propriété à proximité de la faille Sunday Lake. La découverte de la zone Vortex en 2017, un important système aurifère associé avec des intrusions alcalines le long de la faille Sunday Lake, avait retourné des valeurs en forage jusqu’à 1,38 g/t Au sur 26,2 mètres entre 155,80 et 182,00 mètres, incluant 7,9 g/t Au sur 2,2 mètres entre 179,80 et 182,00 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 18 janvier 2018).

* Mines et gîtes situés à proximité des projets de Midland dans la bande de Detour

Mine Detour Lake (Détenue par Kirkland Lake Gold – Information provenant du site Web de Kirkland Lake Gold) : la mine à ciel ouvert Detour Lake contient des réserves minérales prouvées et probables de 12,64 millions d’onces d’or, consistant en 397,7 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au (Au 31 décembre 2019).

Fénélon (Détenu par Wallbridge Mining Company – Information provenant du site Web de Wallbridge) : Échantillon en vrac 2018-19 : 33 233 tonnes à 18,49 g/t Au.

Martinière & Bug Lake (Détenus par Wallbridge Mining Company – Information provenant du site Web de Wallbridge) : Ce gîte contient des ressources indiquées (ciel ouvert) de 6 827 000 tonnes à une teneur de 1,96 g/t Au (431 000 onces d’or) et des ressources indiquée (sous-terre) de 1 092 000 tonnes à une teneur de 4,54 g/t Au (159 000 onces d’or).

Mises en garde :

*Les minéralisations de la mine Detour Lake, du projet Fénélon/Tabasco et du gîte Martinière/Bug Lake peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Casault.

À propos de Wallbridge

Wallbridge s’affaire à mettre sur pied un pipeline de projets qui pourront assurer un taux de production durable de 100 000 onces d’or ou plus annuellement, ainsi qu’une croissance organique par le biais de l’exploration et des possibilités d’expansion.

La Société développe actuellement sa propriété aurifère Fénélon, détenue à 100 % par la Société et située le long du couloir aurifère Detour-Fénélon, une ceinture aurifère émergente dans le nord-ouest du Québec, avec son programme de forage d’exploration 2020 de 80 000 à 100 000 mètres présentement en cours, ainsi qu’un échantillonnage en vrac de 33 500 tonnes et près de 75 000 mètres de forage réalisés en 2019. Wallbridge s’active également sur d’autres projets avancés afin de bonifier son pipeline de projets à court terme. Par ailleurs, Wallbridge est aussi gérant des travaux et actionnaire à 16,5 % de Loncan Canada Inc., une société fermée qui possède un vaste portefeuille de projets pour le nickel, le cuivre et les ÉGP dans le bassin de Sudbury en Ontario.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

