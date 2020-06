PLEASANT GROVE, Utah, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dōTERRA hat heute bekannt gegeben, dass es als Fördermitglied in das weltberühmte Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) aufgenommen wurde. Der Vorstand der Organisation hat dōTERRA als führenden globalen Anbieter von Aromatherapien und ätherischen Ölen einstimmig als Mitglied aufgenommen. RIFM hat zudem die Wissenschaftler von dōTERRA dazu eingeladen, ihr Wissen und ihre Expertise über ätherische Öle im Rahmen der Arbeitsgruppe für komplexe Naturstoffe einzubringen.

Der Zweck von RIFM besteht im Erheben und Analysieren wissenschaftlicher Daten sowie in der Durchführung von Tests und Bewertungen, der Weitergabe von Informationen, der Zusammenarbeit mit amtlichen Stellen sowie in der Förderung einheitlicher Sicherheitsstandards in Zusammenhang mit der Anwendung von Riechstoff-Ingredienzien.

„Unser Ruf als Unternehmen auf der unnachgiebigen Suche nach Reinheit hat die Beziehung zwischen RIFM und unserem Sourcing Team begünstigt. Das wiederum hat zu der Entscheidung geführt, eine Mitgliedschaft in der Organisation anzustreben“, so Dr. Russell J. Osguthorpe, Chief Medical Officer von dōTERRA. „Diese Partnerschaft ist Teil einer Initiative zur Durchführung von Sicherheitsbewertungen für komplexe Naturstoffe wie beispielsweise ätherische Öle. RIFM ist weltweit die Instanz für Sicherheitsbewertungen für Duftstoffe und erstellt die umfassendsten Sicherheitsbewertungen in diesem Bereich. Gemeinsam werden wir das weltweite Verständnis dessen, was hinter ätherischen Ölen steckt, und deren Sicherheit sowie deren aromatische, topische und interne Anwendung verbessern.“

Als Mitglied hat dōTERRA Zugriff auf die umfassende RIFM-Datenbank zu Duft- und Geschmacksstoffen, die mehr als 70.000 Referenzen mit mehr als 135.000 Studien zur menschlichen Gesundheit sowie Umweltstudien zu mehr als 6.000 Materialien enthält.

Ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium prüft alle Forschungsergebnisse von RIFM und seine Schlussfolgerungen bilden die Grundlage für die Standards der International Fragrance Association (IFRA). Unter Anwendung der aktuellen, weltweit anerkannten Richtlinien hat RIFM bislang für über 85 % der aktuellen Verwendungsmenge in der Duftindustrie vom Gremium genehmigte Sicherheitsbewertungen abgeschlossen.

„Wir sind ein Unternehmen, das fest davon überzeugt ist, dass wir, was Sicherheit und Verständnis komplexer Naturstoffe anbelangt, noch so vieles besser machen können, wenn wir mehr Ressourcen an den Tisch bringen und mehr Expertenmeinungen in die Diskussion einbeziehen“, so James C. Romine, PhD, President von RIFM. „dōTERRA bietet RIFM eine einzigartige und wertvolle Perspektive, und wir freuen uns auf kontinuierliche Beiträge seiner Wissenschaftler zu unserer Arbeitsgruppe.“

Über dōTERRA

dōTERRA® International ist ein integratives Gesundheits- und Wellness-Unternehmen und weltweit führend auf dem Markt für globale Aromatherapien und ätherische Öle. dōTERRA fördert, testet, produziert und vertreibt ätherische Öle und ätherische Ölprodukte mit CPTG-Kennzeichnung (Certified Pure Therapeutic Grade®) und hat über acht Millionen dōTERRA Wellness Advocates und Kunden. Durch branchenführende verantwortungsbewusste Sourcing-Praktiken hält dōTERRA in Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugern weltweit durch Cō-Impact Sourcing® höchste Qualitäts-, Reinheits- und Nachhaltigkeitsstandards aufrecht. Die dōTERRA Healing Hands Foundation®, eine eingetragene Non-Profit-Organisation des Typs 501(c)(3), bietet globalen Sourcing-Gemeinschaften und karitativen Organisationen Ressourcen und Instrumente für Autarkie, Gesundheitsversorgung, Bildung, Hygiene und den Kampf gegen Menschenhandel. Indem es mit seinen ätherischen Ölen für eine verbesserte Lebensqualität sorgt, verändert dōTERRA die Welt – Tropfen für Tropfen, Person für Person, Gruppe für Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.doterra.com.

Über RIFM

RIFM ist die internationale wissenschaftliche Behörde für die sichere Anwendung von Duftstoffen. RIFM erstellt, bewertet und verbreitet wissenschaftliche Daten zur Sicherheitsbewertung von Duftrohstoffen, die in Körper- und Haushaltspflegeprodukten enthalten sind. Durch umfassende Forschung, Tests und fortlaufendes Monitoring der kompletten verfügbaren wissenschaftlichen Literatur ist die RIFM-Datenbank die weltweit umfassendste Quelle für physikalisch-chemische, toxikologische und ökotoxikologische Daten in Verbindung mit bekannten Duft- und Aromastoffen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von RIFM werden von einem unabhängigen Expertengremium, einer internationalen Gruppe von Dermatologen, Pathologen, Toxikologen sowie Wissenschaftlern aus den Bereichen Fortpflanzung, Atemwege und Umwelt, ausgewertet. Das Expertengremium bewertet die Sicherheit von Duftstoffen unter praxisnahen Bedingungen und veröffentlicht seine Ergebnisse in Peer-Review-Fachzeitschriften. Die Entscheidungen des Expertengremiums bezüglich Nutzungsbeschränkungen werden als IFRA-Standards veröffentlicht. Weitere Informationen über RIFM finden Sie unter www.rifm.org.

