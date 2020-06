PLEASANT GROVE, Utah, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dōTERRA a annoncé aujourd'hui avoir été acceptée en tant que membre de soutien du célèbre Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). En tant qu'entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de l'aromathérapie et des huiles essentielles, dōTERRA a obtenu le statut de membre suite à un vote unanime de la part du conseil d'administration de l'organisation. Le RIFM a également invité les scientifiques de dōTERRA à partager leurs connaissances et leur expertise en matière d'huiles essentielles dans le cadre du groupe de travail sur les substances naturelles complexes de l'organisation.

L'objectif du RIFM est de collecter et d'analyser des données scientifiques, de procéder à des tests et évaluations, de diffuser des informations, de coopérer avec des agences officielles et d'encourager des normes de sécurité uniformes relatives à l'utilisation des ingrédients de parfum.

« Notre réputation de poursuivre la pureté sans relâche a favorisé une relation entre le RIFM et l'équipe d'approvisionnement de dōTERRA, ce qui a conduit à la décision de valider notre adhésion à l'organisation », a déclaré le Dr Russell J. Osguthorpe, directeur médical de dōTERRA. « Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à réaliser des évaluations de sécurité sur des substances naturelles complexes, telles que les huiles essentielles. Le RIFM produit les évaluations sur l'innocuité des parfums les plus influentes et complètes au monde. Ensemble, nous améliorerons la compréhension mondiale de la science et de l'innocuité des huiles essentielles, ainsi que leurs utilisations aromatiques, topologiques et internes. »

En tant que membre, dōTERRA aura accès à la base de données complète du RIFM sur les ingrédients aromatiques et de parfum, qui fournit jusqu'à 70 000 références regroupant plus de 135 000 études sur la santé humaine et l'environnement portant sur plus de 6 000 matériaux.

Un panel scientifique composé d'experts indépendants examine toutes les recherches du RIFM, et ses conclusions constituent la base des normes établies par l'International Fragrance Association (IFRA). En utilisant les directives les plus récentes et reconnues mondialement, le RIFM a jusqu'à présent réalisé des évaluations d'innocuité approuvées par le panel pour plus de 85 % du volume actuel d'utilisé par l'industrie des parfums.

« Notre organisation est fermement convaincue que nous pouvons faire beaucoup mieux pour l'innocuité et la compréhension des substances naturelles complexes lorsque nous mettons à contribution davantage de ressources et d'opinions d'experts », a déclaré James C. Romine, PhD, président du RIFM. « dōTERRA offre une perspective unique et précieuse au RIFM, et nous sommes impatients de recevoir les contributions continues de ses scientifiques à notre groupe de travail. »

À propos de dōTERRA

dōTERRA® International est une société intégrée axée sur la santé et le bien-être et le chef de file mondial sur le marché de l'aromathérapie et des huiles essentielles. dōTERRA s'approvisionne, teste, fabrique et distribue des huiles essentielles et produits à base d'huiles essentielles respectant le protocole CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® à plus de huit millions de défenseurs du bien-être et clients dōTERRA. Grâce à des pratiques d'approvisionnement responsables de premier plan dans le secteur, dōTERRA maintient les plus hauts niveaux de qualité, de pureté et de durabilité, en partenariat avec des producteurs locaux du monde entier par le biais de l'initiative Cō-Impact Sourcing®. La dōTERRA Healing Hands Foundation®, une organisation à but non lucratif enregistrée sous le statut 501(c)(3), offre des ressources et des outils aux communautés d'approvisionnement et aux organisations caritatives mondiales favorisant l'autonomie, les soins de santé, l'éducation, l'hygiène et la lutte contre la traite des êtres humains. Grâce aux avantages des huiles essentielles qui améliorent la vie, dōTERRA change le monde une goutte, une personne, une communauté à la fois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.doterra.com.

À propos du RIFM

Le RIFM est l'autorité scientifique internationale pour l'utilisation en toute sécurité des matériaux de parfum. Le RIFM génère, évalue et distribue des données scientifiques sur l'évaluation de l'innocuité des matières premières des parfums présentes dans les produits de soins personnels et ménagers. Grâce à de vastes recherches, à des tests et à un suivi constant de toutes les publications scientifiques disponibles, la base de données du RIFM demeure la source la plus complète au monde de données physico-chimiques, toxicologiques et éco-toxicologiques associées à des parfums et des fragrances connus. Les conclusions scientifiques du RIFM sont évaluées par un panel d'experts indépendants, un groupe international de dermatologues, de pathologistes, de toxicologues ainsi que de spécialistes de la reproduction, des maladies respiratoires et de l'environnement. Le panel d'experts évalue l'innocuité des ingrédients des parfums dans les conditions d'utilisation prévue et publie ses résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les décisions du panel d'experts concernant les restrictions d'utilisation sont publiées en tant que Normes IFRA. Pour tout complément d'information sur le RIFM, veuillez consulter le site : www.rifm.org.

