PLEASANT GROVE, Utah, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A dōTERRA anunciou hoje que foi aceita como membro de apoio do mundialmente renomado Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Como a principal empresa global de aromaterapia e óleos essenciais, a dōTERRA foi aprovada como membro com base em um voto unânime do conselho de administração da organização. O RIFM também convidou cientistas da dōTERRA para contribuir com o conhecimento e experiência dos seus óleos essenciais como parte do grupo de trabalho de substâncias naturais complexas da organização.



O objetivo do RIFM é obter e analisar dados científicos, participar de testes e avaliações, disseminar informações, cooperar com órgãos oficiais, e incentivar a criação de padrões de segurança uniformes relacionados ao uso de ingredientes de fragrâncias.

“Nossa reputação pela busca implacável da pureza possibilitou uma relação entre o RIFM e a equipe de terceirização da dōTERRA, o que levou à decisão de buscar a adesão da organização”, disse o Dr. Russell J. Osguthorpe, diretor médico da dōTERRA. “Esta parceria faz parte de uma iniciativa de avaliações de segurança de substâncias naturais complexas, como óleos essenciais. O RIFM realiza as avaliações de segurança de fragrâncias mais respeitadas e abrangentes do mundo. Em conjunto, iremos aumentar o entendimento mundial da ciência e segurança por trás dos óleos essenciais, bem como seus usos aromáticos, tópicos e internos”.

Como membros, a dōTERRA terá acesso ao banco de dados abrangente da RIFM de ingredientes de fragrâncias e sabores, com mais de 70.000 referências que incluem mais de 135.000 estudos ambientais e de saúde humana em mais de 6.000 materiais.

Um painel científico especializado independente analisa todas as pesquisas do RIFM, e suas conclusões formam a base para os padrões estabelecidos pela International Fragrance Association (IFRA). Usando as diretrizes mundialmente reconhecidas mais atuais, o RIFM realizou avaliações de segurança com um índice de aprovação pelo painel para mais de 85% do volume atual de uso pela indústria de fragrâncias.

“Somos uma organização que acredita firmemente que podemos aprimorar muito mais segurança e compreensão das substâncias naturais complexas quando trazemos mais recursos e especialistas para a discussão”, disse o Presidente do RIFM, James C. Romine, PhD. “A dōTERRA oferece uma perspectiva única e valiosa para o RIFM e contamos com as contribuições contínuas dos seus cientistas para com o nosso grupo de trabalho”.

Sobre a dōTERRA

A dōTERRA® International é uma empresa integrativa de saúde e bem-estar e líder mundial no mercado Global de Aromaterapia e Óleos Essenciais. A dōTERRA fornece, testa, fabrica e distribui óleos essenciais e produtos de óleos essenciais CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® para mais de oito milhões de Defensores e Clientes de Bem-Estar da dōTERRA. Com as principais práticas de fornecimento responsável da indústria, a dōTERRA mantém os mais altos níveis de qualidade, pureza e sustentabilidade, em parceria com produtores locais em todo o mundo, através da Cō-Impact Sourcing®. A dōTERRA Healing Hands Foundation®, uma organização 501 (c)(3) sem fins lucrativos, oferece recursos e ferramentas para comunidades globais de suprimentos e organizações de caridade de autossuficiência, saúde, educação, saneamento e luta contra o tráfico de seres humanos. Com os benefícios dos óleos essenciais que aprimoram a vida, a dōTERRA está mudando o mundo com cada gota, pessoa ou comunidade. Para mais informação, visite www.doterra.com .

Sobre o RIFM

O RIFM é a autoridade científica internacional sobre o uso seguro de materiais de fragrância. O RIFM gera, avalia e distribui dados científicos sobre a avaliação de segurança de matérias-primas de fragrância encontradas nos produtos de cuidados pessoais e domésticos. Por meio de extensas pesquisas, testes e monitoramento constante de toda a literatura científica disponível, o RIFM mantém seu Banco de Dados como a fonte mais abrangente em todo o mundo de dados físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos associados a materiais de fragrância e sabores conhecidos. As descobertas científicas do RIFM são avaliadas por um Painel de Peritos independentes - um grupo internacional de dermatologistas, patologistas, toxicologistas, cientistas de reprodução, respiratórios e ambientais. O painel de peritos avalia a segurança dos ingredientes de fragrâncias nas condições de utilização previstas e publica os seus resultados em revistas científicas revistas pelos pares. As decisões do Painel de Peritos sobre restrições de uso são publicadas como IFRA Standards. Para mais informação sobre o RIFM, visite www.rifm.org .

