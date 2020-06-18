犹他州普莱森特格罗夫, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dōTERRA今天宣布已被接纳为世界知名香氛材料研究所（RIFM）的支持性成员。作为全球领先的香薰和精油公司，dōTERRA得到该组织董事会一致通过而被授予会员资格。RIFM还邀请dōTERRA科学家加入该组织的天然复合物质工作组，贡献他们在精油方面的知识与专长。

RIFM的目的在于收集和分析科学数据，参与测试和评估，发布信息，与官方机构合作，并倡导与有关香氛成分使用的统一安全标准。

“我们不懈追求纯粹的良好声誉促成了RIFM与dōTERRA采购团队之间的合作关系，进而促使我们决定加入该组织，”dōTERRA首席医学官Russell J. Osguthorpe博士表示。“这一伙伴关系是精油等天然复合物质安全评估举措的一部分。RIFM提供世界上最权威及最全面的香氛安全评估。我们将合作促进全世界对精油背后的科学与安全及其芳香、局部和内部用途的了解。”

作为会员，dōTERRA将能够访问RIFM有关香水和风味成分的综合数据库，其中提供7万多份参考资料，包括135000多项针对超过6000种材料进行的有关人类健康和环境方面的研究。

一个独立专家科学小组审查了RIFM的所有研究，其结论构成国际香氛协会（IFRA）制定标准的依据。RIFM采用全球公认的最新指南，迄今为止已完成对85%以上香氛行业所用材料的专家小组核准安全评估。

“我们公司坚信，通过提供更多资源并让专家参与讨论，我们能够在天然复合物质的安全和了解方面做出更大的成就。”RIFM总裁James C. Romine博士表示，“dōTERRA为RIFM提供了独特而又宝贵的视角，我们期待他们的科学家继续为我们的工作组做出贡献。”

关于dōTERRA

dōTERRA® International是一家综合性健康与保健公司，也是世界香薰和精油市场的领先企业。dōTERRA采购、测试、生产和分销经CPTG认证的Pure Therapeutic Grade®精油和精油产品，为800多万dōTERRA健康倡导者和客户提供服务。 通过行业领先的负责任采购实践，dōTERRA通过Cō-Impact Sourcing®与世界各地的当地种植者建立合作伙伴关系，保持最高水平的质量、纯度和可持续性。dōTERRA Healing Hands Foundation®是一家注册在案的501(c)(3)非营利组织，为全球采购社区和慈善组织提供资源和工具，支持自力更生、保健、教育、卫生和打击人口贩运。通过精油提高生活质量，dōTERRA正通过一次一滴、一次一人、一次一社区改变世界。如需了解更多详情，请访问www.doterra.com。

关于RIFM

RIFM是安全使用香氛材料的国际科学权威。RIFM生成、评估和传播有关个人和家庭护理产品中香氛原材料安全评估的科学数据。通过对所有现有科学文献进行全面研究、测试和持续监测，RIFM维护的数据库成为与已知香氛和风味材料相关的物理化学、毒性和生态毒性数据的全球最全面的来源。RIFM的科学研究结果由一组国际皮肤学家、病理学家、毒理学家、生殖、呼吸和环境科学家组成的独立专家小组进行评估。专家小组评估预期使用条件下香氛成分的安全性，并在同行评议科学期刊上公布其结果。专家小组有关使用限制的决定会作为IFRA标准发布。有关RIFM的更多信息，请访问www.rifm.org。

新闻联系人

Kevin Wilson

kawilson@doterra.com