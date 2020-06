La Citizen Care Pod est équipée d'une suite de technologies de pointe personnalisables telles que des postes de désinfection des mains intelligents soutenus par la plateforme de confiance Microsoft Azure et Azure AI, qui offrent un environnement de test sûr pour les patients et les professionnels de santé de première ligne.

La Citizen Care Pod utilise une technologie intelligente et une conception modulaire pour créer un environnement sûr, sécurisé et pratique pour les patients et les professionnels de santé travaillant en première ligne.

TORONTO, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les chefs de file de l'industrie du Canada ont travaillé ensemble pendant la crise de la pandémie de COVID-19 pour lancer la Citizens Care Pod, une capsule de dépistage et de test intelligente qui intègre la technologie de pointe dans une conception modulaire en vue de soutenir une reprise sûre et responsable pour les gouvernements, les entreprises et les communautés. La Citizen Care Pod est une unité personnalisable dotée des capacités nécessaires pour permettre des tests mobiles clés en main de la maladie COVID-19 dans des environnements commerciaux et des communautés à fort trafic, avec pour objectif d'accélérer les tests, le dépistage et finalement la vaccination à grande échelle.



Une équipe multidisciplinaire composée de leaders du secteur dirigée par Citizen Care Pods Corporation (qui a été cofondée par Carl Demarco et Zenon Radewych), WZMH Architects et PCL Construction a collaboré avec Insight Enterprises et Microsoft pour faire passer la Citizen Care Pod du concept à l'achèvement en moins d'un mois.



En utilisant des procédés de construction modulaires, PCL Construction fabrique et assemble les capsules en réaménageant des conteneurs de transport avec des options personnalisables pour assurer une livraison et une installation rapides sur n'importe quel site, y compris les lieux distants ou à forte fréquentation.

Depuis le début, l'intégration de la technologie a été essentielle dans la vision de la Citizen Care Pod. Elle est équipée d'une suite de technologies intelligentes et personnalisables basées sur la plateforme cloud de confiance Microsoft Azure et Azure AI, y compris la Plateforme connectée d'Insight et les centres de l'Internet des objets Job Site Insights™ de PCL, afin d'assurer la sûreté et la sécurité dans l'environnement de test physique pour les patients et les professionnels de santé en première ligne.

La structure personnalisable et portable constitue une solution prête à l'emploi pour les grandes entreprises, les chantiers publics, les installations sportives, les lieux de divertissement, les aéroports, les centres de transit et bien plus encore pour soutenir la reprise économique. Le principal objectif de la Citizen Care Pod est non seulement de soulager les hôpitaux surchargés, mais aussi de donner aux entreprises et aux communautés les moyens d'être des leaders en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies.

La Citizen Care Pod propose des applications allant au-delà de la pandémie de COVID-19, y compris la possibilité d'ajouter des capacités de test et de dépistage pour la grippe saisonnière et les éclosions virales, d'administrer des vaccins, et elle peut être encore élargie afin de répondre aux besoins futurs en matière de santé publique.

Citizen Care Pods Corporation est en négociation avec une société nationale de diagnostics pour laboratoire en vue d'offrir une expérience de test fiable et pratique aux patients de la Citizen Care Pod.

Regardez une vidéo sur la Citizen Care Pod ici : https://player.vimeo.com/video/412518474

Accédez au dossier de presse de la Citizens Care Pod contenant des photos et des vidéos sur notre site Internet ici : http://www.citizencarepod.com/media

Pour en savoir plus sur la Citizen Care Pod, veuillez consulter le site www.citizencarepod.com .

Quelques faits

La Citizens Care Pod est un conteneur de transport réaménagé de 6 ou 12 mètres qui est équipé de 4 à 10 stations de test conçues pour séparer physiquement et en toute sécurité l'opérateur des tests de première ligne du patient qui fait l'objet du test ou du dépistage. En partenariat avec un fournisseur de diagnostics de laboratoire, tous les tests personnalisables seront réalisés en dehors de la capsule pour répondre aux préoccupations concernant les tests dans les espaces confinés.

Il existe des stations de désinfection équipées de désinfectants pour les mains connectés, ainsi que des stations de désinfection à l'intérieur pour le personnel de santé.

Reconnue comme un procédé de construction plus sûr, plus durable et plus économe en énergie, la conception modulaire de la Citizen Care Pod permet de l'installer rapidement sur n'importe quel site, y compris dans des endroits très fréquentés ou distants.

La Citizen Care Pod dispose d'un ensemble de fonctionnalités de conception et de technologie intelligentes, dont : Job Site Insights™, la plateforme de construction de l'Internet des objets (IdO) intelligente de PCL soutenue par Microsoft Azure et Azure IoT, surveille les conditions climatiques telles que la température, la pression atmosphérique et l'humidité au sein de la capsule et a la capacité d'envoyer des notifications si les seuils sont dépassés. La plateforme connectée d'Insight , soutenue par Azure, permet aux soignants de surveiller les temps d'attente et le nombre de personnes via un seul tableau de bord intelligent afin de proposer un personnel et des fournitures de manière plus intelligente et plus sûre.

La Citizen Care Pod peut être personnalisée pour inclure d'autres technologies intelligentes et caractéristiques de conception, qui peuvent inclure : Des caméras et des haut-parleurs extérieurs supplémentaires pour mesurer la distance entre les personnes et envoyer des rappels audio si la distance de sécurité n'est pas respectée Des caméras dotées d'une intelligence artificielle pour alerter les professionnels de la santé lorsque les exigences de protection faciale appropriées ne sont pas respectées Des caméras de sécurité avec affichage visuel local ou à distance et des caméras à l'intérieur de la capsule pour surveiller et envoyer des alertes lorsque l'unité a atteint sa pleine capacité Des tablettes pour permettre une communication en temps réel et sans contact entre les professionnels de santé et les patients, y compris un questionnaire de santé mené par un chatbot développé par Insight et des instructions disponibles dans plusieurs langues Les stations de désinfection des mains intelligentes sont situées à l'extérieur de la capsule pour les tests des citoyens, ainsi qu'à l'intérieur de la capsule pour les professionnels de la santé. Chaque station peut intégrer des capteurs de radio-identification (RFID) dans des stations de désinfection des mains pour aider à promouvoir l'utilisation et le respect des règles d'hygiène, avec une notification envoyée lorsque des stations doivent être réapprovisionnées La Citizen Care Pod ne stocke aucune information personnellement identifiable. Les informations de santé restent anonymes pour maintenir la confidentialité des patients.



Citations

« La Citizen Care Pod est une solution clé en main qui accélère la reprise de l'activité des entreprises et des institutions publiques, telles que les aéroports, les bureaux, les installations sportives, les lieux de divertissement, les sites de construction, et bien plus encore en donnant au personnel et aux clients l'assurance que leur organisation est équipée pour garantir leur sécurité. » - Carl Demarco, président et PDG de Citizen Care Pods Corporation, co-fondateur de Citizen Care Pods Corporation avec Zenon Radewych.

« Même si les avantages de la Citizen Care Pod sont vastes, le processus de conception et de construction était exclusivement local car nous ne pouvions utiliser que des matériaux et des pièces locaux. L'histoire de la Citizen Care Pod illustre parfaitement l'esprit d'entreprise pendant la pandémie du coronavirus. » - Zenon Radewych, associé chez WZMH Architects, co-fondateur de Citizen Care Pods Corporation avec Carl Demarco.

« Chez PCL, nous anticipons les défis et sommes proactifs dans le développement de solutions qui rendent la construction plus sûre, plus efficace et plus durable.La construction modulaire et la technologie intégrée de la Citizen Care Pod en font une solution durable et prête à l'emploi qui peut être rapidement déployée pour soutenir la reprise en toute sécurité de notre économie. » - Kelly Wallace, vice-présidente et directrice régionale, PCL Construction.

« La détection et la prévention de la propagation des virus sont essentielles pour que les gens reprennent leur travail et interagissent à nouveau en public. La Citizen Care Pod montre comment une technologie intelligente peut accélérer cet effort de manière sûre et judicieuse. » - Pedro Lequin, vice-président et directeur général de l'innovation numérique chez Insight Enterprises.

À propos de Citizen Care Pods Corporation

Cofondée par Carl Demarco (président de Camillion Corp.) et Zenon Radewych (associé chez WZMH Architects), Citizen Care Pods Corporation a été créée en 2020 en réponse à la pandémie de coronavirus avec la Citizen Care Pod, une capsule intelligente de dépistage et de test. La Citizen Care Pod dispose d'une conception intelligente qui intègre une construction modulaire innovante avec une technologie de pointe en matière de santé. Elle peut être rapidement installée dans des sites à grande échelle, tels que des sites de construction, des aéroports, des installations sportives, des lieux de divertissement, des entreprises, des chantiers publics et des sites distants. La Citizen Care Pod est unique par rapport à d'autres mécanismes de test car il s'agit d'une installation de tests médicaux portable qui peut fournir des tests rapides, précis et évolutifs à n'importe quel endroit, même sur des sites distants, et qui peut être rapidement transférée pour fournir des tests et des vaccins pour les futures grippes saisonnières.

À propos de Camillion Corp.

Camillion Corp. est une société spécialisée dans les divertissements multimédia qui s'intéresse au secteur de la technologie/de l'innovation. Dans le domaine de la technologie/de l'innovation, la société se concentre sur les entreprises « à un stade de développement avancé » qui disposent d'un modèle commercial éprouvé et d'une équipe de direction engagée associés à de solides propriétés intellectuelles mondiales. Camillion est dirigée par Carl Demarco, un dirigeant expérimenté du secteur du divertissement ayant acquis de l'expérience au Canada, en Amérique latine et en Chine. Carl Demarco est président et PDG de Camillion Corp. et a cofondé Citizen Care Pods Corporation et sa capsule innovante Citizen Care Pod avec son ami de longue date et partenaire commercial, Zenon Radewych, de WZMH Architects.

À propos de WZMH Architects

WZMH Architects est déterminée à poursuivre l'excellence en matière de conception avec une compétence technique exceptionnelle. Basés à Toronto, nous fournissons des solutions innovantes et efficaces à nos clients depuis plus de cinq décennies sur une large gamme de projets, à la fois au Canada et à l'étranger. Des approches novatrices envers la résolution des problèmes sont encouragées et récompensées dans notre studio de conception. Cette philosophie nous a motivés à constamment nous adapter, à évoluer et à nous réinventer pour produire une architecture contemporaine, pertinente et significative. Notre objectif consiste à créer des lieux intemporels qui exploitent le plein potentiel de leur site et profitent aux personnes qui les utiliseront et les expérimenteront. Zenon Radewych, associé chez WZMH Architects, a co-fondé Citizen Care Pods Corporation et sa capsule innovante Citizen Care Pod avec son ami de longue date et partenaire commercial, Carl Demarco de Camillion Corp. Pour tout complément d'information sur WZMH Architects, veuillez consulter le site : http://www.wzmh.com/

À propos de PCL Construction

Chez PCL Construction, nous accordons la priorité à nos clients. En tant qu'entreprise entièrement détenue par ses employés, notre culture de propriété est entièrement dédiée à la création de résultats fructueux qui aident nos partenaires à prospérer. Le partenariat avec PCL signifie l'obtention d'un partenaire collaboratif et bien organisé disposant d'un réseau de plus de 4 500 employés aux États-Unis, au Canada et en Australie. Par le biais de l'intégration verticale, à la fois en tant qu'entrepreneur général et fabricant, PCL relie le monde de la construction, de l'industrialisation et de la technologie numérique dans un état d'esprit systématique axé sur les processus afin d'intégrer des solutions modulaires dans les projets de tous types et échelles. Nous nous engageons à faire la différence dans les communautés où nous vivons, travaillons et évoluons et à soutenir une solution mondiale. Suivez notre évolution sur PCL.com.

À propos d'Insight Enterprises Inc.

Aujourd'hui, chaque entreprise est une entreprise technologique. Insight Enterprises Inc. offre aux organisations de toutes tailles des services et Insight Intelligent Technology Solutions™ pour maximiser la valeur commerciale de l'informatique. En tant que fournisseur mondial de solutions et de services d'innovation numérique, de transformation des centres de données et du cloud, de main-d'œuvre connectée et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement figurant dans le palmarès Fortune 500, nous aidons nos clients à gérer leur service informatique avec succès aujourd'hui tout en le transformant pour demain. De la stratégie et de la conception informatique à la mise en œuvre et à la gestion, nos 11 000 coéquipiers aident les clients à innover et à optimiser leurs opérations pour gérer plus intelligemment leurs activités. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.insight.com .

