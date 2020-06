Ressources SIRIOS inc.

June 18, 2020 09:00 ET

MONTRÉAL, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE: SOI) ont le plaisir d’annoncer la reprise, dans les prochains jours, du forage au diamant sur la propriété aurifère Aquilon à Eeyou Istchee Baie-James au Québec.



Le projet Aquilon entre dans une nouvelle phase d'exploration. Le travail de compilation historique et la nouvelle modélisation nous ont permis d’identifier de nouvelles cibles à haut potentiel. Sirios entend ainsi tester les extensions en profondeur d'indices à haute teneur, découverts historiquement près de la surface, incluant:

3 230,89 g/t Au sur 0,80 m (Lingo 3 Ouest, réf.: communiqué 26/06/2008);

133,67 g/t Au sur 0,82 m (Fleur de Lys, réf.: communiqué 19/01/2011).

Les forages planifiés testeront également la présence potentielle de nouvelles zones aurifères superposées aux indices connus (« stacking »).

La propriété Aquilon, détenue à 100% par Sirios, comprend 140 claims couvrant près de 70 km2. Elle est située à environ 490 km à l’est de Radisson et est facilement accessible par route en toute saison via la Trans-taïga traversant la région Eeyou Istchee Baie-James. Davantage d’informations sur la propriété sont disponibles au lien suivant : sirios.com/aquilon.

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, SIRIOS se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés situées à Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Mesures de précaution face à la COVID-19

Ressources Sirios fait passer la santé et la sécurité de ses employés, de ses sous-traitants et des communautés avant toute autre considération. Nous continuons donc de suivre avec rigueur les recommandations émises par les différents niveaux de gouvernement en cette période de crise sanitaire.

Dominique Doucet, président et chef de direction, ddoucet@sirios.com

Tél.: 514-510-7961