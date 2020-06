Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances ; Mental Health Commission of Canada, University of Saskatchewan

OTTAWA, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle ressource sur la façon dont la relation entre l’homme et l’animal peut diminuer le stress et l’anxiété pendant la pandémie de COVID-19 a été rendue publique par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), en partenariat avec le programme de chiens de thérapie PAWS Your Stress de l’Université de la Saskatchewan et la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).



L’affiche Composer avec le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19 : comment les animaux peuvent aider présente des exemples d’activités simples à faire avec un animal pour se sentir mieux, ainsi que de l’information sur l’accès au programme de chiens de thérapie PAWS Your Stress de l’Université de la Saskatchewan. Elle propose aussi quelques conseils pour réduire, avec l’aide des animaux de compagnie et de thérapie, les méfaits associés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances.

Cette affiche s’ajoute à deux ressources récemment préparées par le CCDUS en partenariat avec la CSMC. Composer avec le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19 et Gérer le stress, l’anxiété et l’usage de substances pendant la COVID-19 : un outil pour les professionnels de la santé aident les gens à faire face au stress, à l’anxiété et à l’usage de substances pendant la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Relations avec les médias, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances : media@ccsa.ca

Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada : media@mentalhealthcommission.ca

Relations avec les médias, Université de la Saskatchewan : Victoria Dinh, victoria.dinh@usask.ca

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.