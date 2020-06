Pour déployer Internet haute vitesse et la téléphonie mobile en Basse-Côte-Nord, TELUS a privilégié la technologie sans fil LTE évoluée. Celle-ci est alimentée par 200 kilomètres de fibre optique ainsi que par l’un des écosystèmes micro-onde les plus vastes et évolués au monde. Non seulement le réseau LTE évolué permettra aux 5 000 résidents et entreprises d’être connectés à la haute vitesse à la maison et sur leur lieu de travail, mais il bonifie également la connectivité et sécurité lors de leurs déplacements grâce à la téléphonie sans fil. La technologie choisie était la mieux désignée pour desservir le territoire éloigné et sans route de la Basse-Côte-Nord qui s’étend sur 400 kilomètres le long du littoral.

KEGASKA, Québec, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd’hui que les communautés de Kegaska et La Romaine (Unamen Shipu) ont pour la première fois accès à la téléphonie mobile ainsi qu’à Internet haute vitesse à la maison avec une expérience de navigation similaire à celle offerte en centres urbains. Grâce à un projet novateur et ambitieux qui fait levier sur la technologie sans fil LTE évoluée, près de 1 000 citoyens de ces deux communautés de la vaste région sans route de la Basse-Côte-Nord sont maintenant connectés vers l’avenir. Ils ont à leur disposition les outils numériques nécessaires pour transformer les soins de santé, poursuivre leurs études à distance, optimiser le dynamisme de leur communauté d’affaires et partager leur riche culture au reste du monde.



« C’est une véritable transformation numérique pour Kegaska et La Romaine. Ces deux communautés isolées sont maintenant reliées à l’un des réseaux sans fil les plus rapides et performants au monde », souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions consommateurs et Expérience client de TELUS au Québec. « À TELUS, nous avons l’ambition de déployer nos infrastructures dans les régions les plus éloignées et à faible densité, spécialement dans le contexte inédit de la pandémie où la population dépend plus que jamais des réseaux pour travailler, apprendre, accéder à des soins, et socialiser à distance. Notre projet en Basse-Côte-Nord représente indéniablement l’un des déploiements les plus complexes et ambitieux que TELUS ait jamais menés. Plus important encore, il s’agit de l’un des plus cruciaux, car il permet de combler le fossé numérique et de donner à tous une chance égale de prospérer, peu importe où ils vivent. »

« La pandémie de la COVID-19 nous démontre que la haute vitesse est essentielle pour le maintien du dynamisme économique de notre région et pour la continuité de l’éducation et des soins de santé, tout en permettant aux familles de s’informer et de se divertir », souligne Darlene Rowsell Roberts, administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. « Depuis novembre dernier, cette nouvelle connectivité nous unit avec nos proches, et permet à nos communautés isolées de contrer l’exode des jeunes, et d’attirer les enseignants, entrepreneurs et professionnels de la santé. Nos déplacements sont plus sécuritaires grâce à la téléphonie mobile, et nous avons accès à tous les outils numériques pour partager la beauté de nos communautés au monde entier. »

L’un des plus importants projets d’infrastructure numérique de TELUS au nord du 49e parallèle

En novembre 2019, TELUS annonçait le début d’une nouvelle ère numérique pour plusieurs communautés situées entre Blanc-Sablon et Pakua Shipu qui avaient pour la première fois accès à la haute vitesse. Les nouvelles activations à Kegaska et La Romaine marquent maintenant le coup d’envoi à la reprise des travaux de déploiement du réseau sans fil de TELUS dans la région. Ceux-ci avaient été temporairement interrompus durant les premières semaines de la pandémie. Les équipes sur le terrain s’assurent de respecter les directives des autorités provinciales et régionales responsables de la santé publique, et collaborent étroitement avec les municipalités. TELUS prévoit toujours avoir branché l’ensemble des communautés de la Basse-Côte-Nord d’ici 2021, soit près d’un an avant l'échéancier initialement ciblé.

Déployer la téléphonie mobile ainsi qu’Internet haute vitesse aux 14 communautés de la Basse-Côte-Nord est possible grâce à une contribution conjointe des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de TELUS de plus de 23 millions de dollars. De l’équipement est transporté par bateau et hélicoptère, et des équipes entières se déplacent en véhicule tout terrain afin de construire et mettre en service des sites difficiles d’accès. Pour réaliser ce défi de taille, TELUS a privilégié sa technologie sans fil LTE qui est alimentée par 200 kilomètres de fibre optique ainsi que par l’un des écosystèmes micro-onde les plus vastes et évolués au monde. La performance du réseau LTE de l’entreprise fut de nombreuses fois saluée par des firmes externes, dont Opensignal qui a classé TELUS première au pays dans la catégorie Expérience de vitesse de téléchargement (Download Speed Experience) en février 2020. Dans son rapport State of Mobile Network Experience 2020 , cette même firme a reconnu que les vitesses de téléchargement des réseaux 4G au Canada étaient les plus rapides au monde, et surpassaient de peu la Corée du Sud.

