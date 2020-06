June 18, 2020 09:43 ET

E-COMMERCE- UND PAYMENT LEADER NEXWAY, MIT HAUPTSITZ IN FRANKREICH, TRENNT SICH VON SEINER DEUTSCHEN EINHEIT.

Paris, 16. Juni 2020 - Nexway SAS, ein führender Anbieter von E-Commerce-Dienstleistungen zur Monetarisierung digitaler Geschäftsmodelle und zur Anbindung von Unternehmen an den globalen E-Commerce-Markt, gibt seine Trennung von der Nexway AG (ehemals asknet AG), Anbieter von E-Business-Technologien und Lösungen für den Vertrieb von Software für den akademischen Bereich, nach einer Übertragung von 100% der Anteile am 15. April 2020, bekannt.

Während der Transformationsphase der letzten 18 Monate nutzte Nexway SAS seinen Zugang zu mehr Kapital zum Ausbau seines Technologiestacks und zur Rationalisierung interner Prozesse, um ein starkes, kundenorientiertes Unternehmen mit globaler geografischer Präsenz aufzubauen. Die neue unabhängige Nexway SAS wird sich weiterhin auf ihre Kerngeschäfte E-Commerce und Zahlungen konzentrieren und es den Unternehmen ermöglichen, außergewöhnliche Kauferlebnisse zu bieten.

"Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der aufregenden Geschichte von Nexway SAS. Diese Entwicklungen bringen unser Unternehmen auf einen Pfad des Wachstums und der Rentabilität”, sagte CEO Victor Iezuitov. "Nexway SAS ist ein starkes Unternehmen mit leidenschaftlichen Mitarbeitern, die sich der Kundenbetreuung verschrieben haben und ihren Unternehmen ermöglichen, den Verkauf zu beschleunigen. Mit einem neuen Einzelaktionär sind wir fokussiert und besser positioniert, um auf dem sich ständig weiterentwickelnden E-Commerce-Markt wettbewerbsfähig zu sein".

Das Executive Management Team von Nexway SAS wird vom Präsidenten und CEO Victor Iezuitov geleitet und besteht aus dem Chief Operating Officer Pierick Coustumer, dem Chief Strategy Officer Casey Potenzone und dem Chief Technology Officer Frédéric Ribau.

Das Unternehmen wird mit seinen Kernlösungen Nexway Monetize und Nexway Connect weiterhin die umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette der Branche im Bereich der Abonnements, Rechnungsstellung und E-Commerce anbieten. Nexway SAS betreut mehr als 400 Kunden rund um den Globus, um deren Produkte in bis zu 180 Ländern zu verkaufen.

Die Nexway AG wird unter einem neuen Markennamen als separate unabhängige Einheit unter ihrer derzeitigen Eigentümerstruktur operieren. Die beiden Unternehmen werden weiterhin als Partner bei synergetischen Initiativen zusammenarbeiten.

