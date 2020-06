NEXWAY LE LEADER DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET DES PAIEMENTS ANNONCE LA SÉPARATION DE SON ENTITÉ ALLEMANDE DONT LE SIÈGE EST EN FRANCE.

Paris, le 16 juin 2020 - Nexway SAS, l'un des principaux fournisseurs de services de commerce électronique qui propose des solutions pour monétiser les modèles économiques numériques et connecter les entreprises au marché mondial du commerce électronique, annonce sa séparation de Nexway AG (anciennement asknet AG), fournisseur de technologies e-business et de solutions de distribution de logiciels universitaires, suite à un transfert de propriété à 100% en date du 15 avril 2020.

Au cours des 18 derniers mois, Nexway SAS a utilisé son accès à un capital accru pour mettre à jour sa plateforme technologique et rationaliser ses processus internes afin de construire une opération forte orientée vers le client avec une expansion géographique mondiale. La nouvelle société indépendante Nexway SAS restera concentrée sur ses activités principales de commerce électronique et de paiement, permettant aux entreprises de proposer des expériences d'achat exceptionnelles.

“Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire passionnante de Nexway SAS et ces développements placent notre société sur une trajectoire de croissance et de rentabilité, a déclaré Victor Iezuitov, CEO. "Nexway SAS est une entreprise solide, avec des employés passionnés qui se consacrent à servir les clients et à permettre à leurs clients d'accélérer leurs ventes. Avec un nouvel actionnaire unique, nous sommes plus concentrés et mieux positionnés pour être compétitifs sur le marché en constante évolution du commerce électronique."

L'équipe de direction de Nexway SAS est dirigée par Victor Iezuitov, CEO, et comprend Pierrick Coustumer, directeur général des opérations, Casey Potenzone, directeur de la stratégie, et Frédéric Ribau, directeur de la technologie.

La société continuera de proposer la gamme de produits et de services la plus complète du secteur dans le domaine de la gestion des abonnements et du commerce électronique. Grâce ses solutions Nexway Monetize et Nexway Connect, Nexway SAS offre ses services à plus de 400 clients dans le monde entier pour commercialiser leurs produits dans 180 pays.

Nexway AG, sous un nouveau nom, opérera en tant qu'entité distincte et indépendante. Les deux sociétés continueront de collaborer en tant que partenaires dans le cadre de projets stratégiques.

Contact Media

Alexandra Naintré

anaintre@nexway.com



A PROPOS DE NEXWAY

Nexway SAS est un acteur majeur du commerce électronique et des paiements. Combinant technologie et gestion de services, Nexway aide les entreprises en ligne à se développer, à croître et à prospérer. L'expertise de Nexway en matière d'abonnements, de paiements locaux, de prévention des fraudes et de gestion des revendeurs permet aux clients de transformer leur expérience d'achat et d'accélérer les ventes. Fondée en 2002 et basée à Paris-La Défense, France, Nexway a des filiales aux Etats-Unis, au Brésil, en Italie, en Espagne, en Pologne et au Japon. Parmi les entreprises qui font confiance à Nexway, citons la FNAC-Darty™, Amazon™, Kaspersky™, Adobe™, Avast™, TeamViewer™, Bit Defender™, TakeTwo, et des centaines d'autres.