La Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers fait partie de l’engagement de l’entreprise à favoriser des solutions d’affaires novatrices au Canada, lesquelles permettront de stimuler l’économie



L’Université de Calgary mettra au point des applications pour les villes intelligentes, le transport ainsi que des solutions de sécurité au travail liées à la COVID-19

CALGARY, Alberta, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications et l’Université de Calgary ont annoncé aujourd’hui une entente de cinq ans visant à faire progresser la recherche novatrice sur l’Internet des objets (IdO) pouvant appuyer les entreprises canadiennes et les Canadiens. Ensemble, ils ont établi la Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers, dirigée par Steven Liang, Ph.D. , chercheur renommé de l’École d’ingénierie de Schulich.

« Grâce à cette initiative, les entreprises canadiennes et la population du pays profiteront de la recherche et de l’innovation novatrices en matière d’IdO », a déclaré Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. « Cette recherche stimulante est essentielle au développement des applications et des solutions d’affaires IdO nécessaires pour transformer les secteurs, soutenir les petites entreprises et stimuler notre économie au moment où nous en avons vraiment besoin. »

À titre de titulaire de la Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers, M. Liang se concentrera sur la recherche en IdO dans les domaines de l’énergie, des villes intelligentes, du transport et de la sécurité au travail, y compris les solutions liées à la COVID-19.

« Nos étudiants et nos chercheurs sont constamment à l’affût de solutions créatives et entrepreneuriales alors que nous progressons dans la révolution numérique, à la recherche d’innovations qui profiteront à la société », a déclaré M. Liang, professeur agrégé au département de génie géomatique. « Ce soutien incroyable de Rogers se traduira par des recherches de fine pointe sur les applications logicielles pour les nouvelles technologies d’aujourd’hui et de demain. »

M. Liang est un influenceur de renommée internationale et un chercheur de l’IdO. Il a en outre remporté des prix prestigieux, dont le prix Peak Scholar de l’Université de Calgary et le prix Killam Emerging Research Leader (NSERC).

« Cet investissement de Rogers dans la recherche et l’innovation à l’Université de Calgary constitue un autre jalon important du cheminement de notre ville à devenir un carrefour de l’innovation », a déclaré Naheed Nenshi, maire de Calgary. « Nous travaillons à résoudre les plus grands problèmes du monde ici à Calgary, et je suis certain que Dr. Liang et son équipe sont sur le point d’apporter des améliorations à notre mode de vie, à nos communications et aux mesures prises pour aider les entreprises en démarrage à croître. »

« Les derniers mois et les répercussions de la COVID-19 ont rappelé le rôle important de la connectivité dans notre quotidien, que ce soit en matière de personnes, d’appareils ou d’objets, » a ajouté M. Prevost. « Nous comprenons réellement ce que cela signifie pour les Canadiens, et les entreprises canadiennes, d’être connectés, et nous sommes fiers d’appuyer l’Université de Calgary pour faire avancer la recherche sur l’IdO pour tous. »

Chef de file reconnu dans l’aide aux entreprises canadiennes pour tirer parti de l’IdO, Rogers offre aux clients de l’IdO le plus grand nombre d’options de réseaux étendus à faible puissance. Rogers s’est engagée à offrir la connectivité IdO la plus récente et à permettre aux entreprises canadiennes de transformer leurs pratiques traditionnelles afin de mieux servir les Canadiens.

« La Chaire de recherche sur l’Internet des objets de Rogers est à l’avant-garde de l’innovation technologique au sein de la nouvelle économie », a déclaré Mary Moran, présidente-directrice générale de Calgary Economic Development. « Notre ville est très bien placée pour devenir un chef de file mondial de l’IdO, en combinant l’expérience du monde des affaires et la recherche de pointe, propices à la création de possibilités. »

Rogers continue d’étendre sa gamme de solutions IdO pour répondre aux besoins des entreprises et des municipalités canadiennes. Consultez rogers.com/IdO pour en savoir plus.

