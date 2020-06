Rueil-Malmaison, le 18 juin 2020

Assemblée générale du 18 juin 2020

Approbation de l’ensemble des résolutions

Dividende au titre de l’exercice 2019 : paiement du solde de 1,25 euro par action le 16 juillet 2020, proposé soit en numéraire, soit en actions nouvelles au prix de 78,71 euros par action

Benoit Bazin devient administrateur du Groupe

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 18 juin 2020 au siège social du Groupe à Rueil-Malmaison, sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général. Elle s’est tenue à huis clos en raison de l'épidémie de Covid-19. Le quorum s’est établi à 65,84 % et l’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

L’assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et a décidé la distribution d’un dividende de 2,04 euros par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte de 0,79 euro versé en novembre 2019, le solde restant à payer ressort à 1,25 euro.

Les actionnaires pourront opter, entre le 25 juin 2020 et le 9 juillet 2020 inclus, pour le paiement de ce solde en numéraire ou en actions nouvelles de la société, à un prix fixé à 78,71 euros1. A compter du 10 juillet 2020, le solde du dividende ne pourra être payé qu’en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 23 juin 2020, tandis que le paiement en numéraire ou en actions du solde du dividende sera effectué le 16 juillet 2020.

L’assemblée générale a également approuvé la nomination de M. Benoit Bazin en qualité d’administrateur de VINCI, le mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre Lamoure ayant pris fin à l’issue de l’assemblée générale.

Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale seront disponibles prochainement sur le site internet du Groupe ( www.vinci.com ).

Prochain rendez-vous : 31 juillet 2020 - Résultats du 1er semestre 2020

Note aux rédactions :

Benoit Bazin est diplômé de l’École polytechnique, des Ponts ParisTech et de l’Institut d’études politiques de Paris en économie. Il est également titulaire d’un Master of Science du Massachusetts Institute of Technology. En 1995, il entre au ministère de l’Économie et des Finances comme rapporteur au Comité interministériel de restructuration industrielle, puis responsable aéronautique, électronique et défense au service des participations de la direction du Trésor.

Benoit Bazin rejoint Saint-Gobain en 1999 comme directeur du plan de la branche abrasifs. En septembre 2000, il est nommé directeur du plan à la Compagnie de Saint-Gobain. En 2002, il devient directeur général Amérique du Nord et abrasifs agglomérés monde de la branche abrasifs. En 2005, il est nommé directeur financier de la Compagnie de Saint-Gobain.

De 2009 à fin 2015, Benoit Bazin dirige le pôle Distribution bâtiment et, depuis 2010, il est directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain. De janvier 2016 à fin 2018, Benoit Bazin dirige le pôle Produits pour la construction. À compter du 1er janvier 2019, il est nommé directeur général délégué du groupe Saint-Gobain. Benoit Bazin a été administrateur d’Essilor International de mai 2009 à mars 2017.

1 Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option de paiement en actions nouvelles ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en numéraire. Les nouvelles actions qui résulteront de l’utilisation de cette option seront admises aux négociations d’Euronext Paris SA à compter du 16 juillet 2020 et porteront jouissance du 1er janvier 2020.

