Suresnes, le 18 juin 2020 à 18h00

Unibel

Bel finalise l’acquisition de la société All In Foods

Après réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, Bel annonce la finalisation ce jour de l’acquisition de 80% du capital de la société All In Foods, la famille fondatrice conservant les 20% restants.

All In Foods développe une large gamme d’alternatives végétales au fromage (tranches et blocs, croûtes fleuries, râpés, tartinables) et de sauces végétaliennes issues d’un savoir-faire reconnu sur ce marché. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Bel engagée dès 2015, et visant à élargir ses activités au-delà des produits fromagers pour devenir un acteur majeur du snacking sain. Bel réaffirme sa volonté de diversifier son offre produits, pour se développer désormais sur trois territoires complémentaires : le laitier, le fruitier et le végétal.

