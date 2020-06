L'Oréal signe un accord pour l’acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau



Clichy, le 18 juin 2020 – L’Oréal a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Henry Thayer Company pour l’acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L’Oréal.

Implantée à Easton (Connecticut), Thayers Natural Remedies est une marque riche d’un long héritage dans le soin de la peau. Elle offre une gamme de produits de grande qualité, notamment des lotions toniques et astringentes. Créée en 1847 par le médecin Henry Thayer, la marque est notamment connue pour son bestseller iconique « Witch Hazel Aloe Vera Formula Facial Toner », une lotion à base d’hamamélis, appréciée par de nombreux consommateurs.

La stratégie de distribution, initialement dans un réseau de magasins de produits naturels, a évolué vers une approche multicanale qui comprend aujourd’hui la grande distribution, les distributeurs de produits spécialisés, les drugstores et la distribution en ligne. En 2019, Thayers a réalisé un chiffre d’affaires de 44 millions de dollars.

Stéphane Rinderknech, Président et CEO de L'Oréal USA et Directeur Général Multi Divisions de l'Amérique du Nord, a déclaré : « Riche d’un patrimoine de 170 ans, Thayers Natural Remedies est une marque américaine très populaire. Fidèle à ses racines, elle a su faire évoluer dans le temps sa gamme de produits et créer un lien fort avec ses consommateurs. Avec des produits de soin très bien évalués, la marque est aujourd’hui plus que jamais dans l’air du temps. Elle bénéficie d’un positionnement unique dans le marché de la grande distribution. Nous sommes convaincus de son potentiel de croissance. »

John Gehr, propriétaire et CEO de Henry Thayer Company, a déclaré : « J’ai dirigé cette marque pendant 17 ans et ce fut une expérience profondément gratifiante de voir le lien que nous avons pu créer avec nos consommateurs. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure organisation que L’Oréal pour accueillir Thayers et l’amener vers de nouveaux horizons, tout en restant fidèle à ses valeurs-clés de responsabilité sociétale et environnementale. »

Alexis Perakis-Valat, Directeur Général Produits Grand Public de L’Oréal, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Thayers Natural Remedies, une marque avec un fort potentiel de croissance qui se situe à l’intersection de deux grandes tendances : le naturel et la santé. Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie mondiale d’accélération sur la catégorie du soin de la peau. Elle complète parfaitement notre portefeuille de marques en Amérique de Nord. »

Cette acquisition sera finalisée après l’obtention des accords des autorités réglementaires.

