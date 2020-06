16 juin 2020 - Cegedim Health Data annonce une collaboration avec IBM Watson Health pour l’intégration des données cliniques de vie réelle THIN®, The Health Improvement Network, la base de données patients anonymisées de Cegedim issue des dossiers médicaux électroniques, dans le portefeuille de solutions d’IBM Watson Health. L’intégration de THIN® permettra à IBM Watson Health au travers de sa solution IBM MarketScan® Treatment Pathways d’offrir à ses clients du secteur des sciences de la vie un accès à des données de vie réelle (RWD) européennes, uniques, riches et diversifiées.

La base de données THIN®, qui comprend des données cliniques au-delà de la biométrie, telles que les diagnostics, les traitements, les résultats d’examens et les actes médicaux, complètera les bases de données propriétaire d’IBM afin de réaliser des études et recherches à forte valeur ajoutée et proposer un outil d’analyse pour ses clients des sciences de la vie.

« De nombreuses entreprises du secteur des sciences de la vie cherchent à accéder au marché européen et ont besoin d’une solution entièrement intégrée pour accéder aux données de vie réelle. Nous pouvons contribuer à répondre à ce nouveau besoin en intégrant des données THIN® directement dans les solutions d’IBM Watson Health et notamment la solution IBM MarketScan Treatment Pathways. Cette collaboration permet en outre à IBM Watson Health et à Cegedim Health Data d’accompagner leurs clients dans une approche combinée de génération de preuves, contribuant ainsi à rationaliser les stratégies de commercialisation et d’accès au marché », déclare Mary Presti, vice-présidente Life Sciences pour IBM Watson Health.

Cette collaboration permet d’accompagner IBM Watson Health dans le développement de cas d’usage et de production d’analyses significatives pour leurs clients grâce à des données européennes de vie réelle à forte valeur ajoutée. Non seulement IBM permet l’accès à ces données au travers de solutions analytiques, mais ses analystes sont également formés à exploiter toute la richesse des données THIN®, (données de vie réelle, longitudinales, anonymisées et représentatives avec un historique remontant à 1994).

Cette collaboration intervient à un moment où la valeur des données de vie réelle est sans doute plus grande que jamais, alors que les organisations et les institutions du monde entier cherchent des réponses à certains des plus grands défis de l'industrie. L'agence européenne du médicament a reconnu que les analyses issues des données de vie réelle pouvaient soutenir des études d’importance, et milite pour un système de soins « apprenant » au niveau international, basé sur des données recueillies dans la pratique quotidienne.

Gilles Paubert, Global Head, Cegedim Health Data, conclut : « Cegedim s’engage à faire avancer et à améliorer la connaissance médicale. L’association des données et experts THIN® avec l’expérience et la plateforme d’analyse d’IBM, représente une réelle opportunité d’amélioration du potentiel de ces données afin de faire en sorte qu’à chaque nouveau patient traité, nous en sachions globalement plus sur la pratique médicale.»





A propos de Cegedim Health Data :



Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, une société innovante de technologies, de services et de données de santé, spécialisée dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data fournit des données de vie réelle (RWD-E) au profit de l’amélioration de la qualité des soins, avec un historique de plus de 24 ans et des millions de données patients anonymisées immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network).



Pour en savoir plus : https://www.cegedim-health-data.com/



Et suivez Cegedim Health Data sur LinkedIn : LinkedIn



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr



Gilles Paubert

Cegedim Health Data







Global Head of Health Data



Tél. : +33 (0)1 49 09 67 07

gilles.paubert@cegedim.fr



Céline Pardo et Irène Semeraro

Agence suPR !

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

+33 (0)6 52 80 80 83 97

cegedim@supr-agency.com





Pièce jointe