MONTRÉAL, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines est fier de dévoiler son nouveau visage numérique. Avec son nouveau site web et sa nouvelle application mobile disponible sur App Store et Google Play Store, PBSC se présente sous un nouveau jour, à l’image du virage technologique entrepris par l’entreprise au cours des dernières années.



« C’est avec une grande satisfaction que nous proposons aujourd’hui aux influenceurs, aux administrateurs, aux opérateurs et aux usagers du vélo en libre-service, une expérience numérique renouvelée, ludique et enrichie, à l’image de notre vision d’avenir de l’industrie. Mieux documentés, faciles à naviguer et naturellement intuitifs, ces nouveaux outils numériques favoriseront notre rayonnement international et établiront PBSC comme un chef de file qui trace la voie dans l’industrie du vélo-partage » affirme Luc Sabbatini, PDG de PBSC.

Le site web s’avère être une vitrine spectaculaire des produits et services développés au fil des ans par l’entreprise, assorti d’un portrait complet de l’évolution fulgurante de PBSC, et de son implantation à travers le monde; alors que l’application est une valeur ajoutée à l’attention des opérateurs, en faveur de tous les cyclistes qui utilisent ses systèmes de vélo-partage dans les grandes villes du monde.

« Avec plus de 400 millions de trajets à ce jour, notre vision d’une micromobilité urbaine dynamique, supportée et stimulée par la mise en service de systèmes de vélos en libre-service fiables et robustes se concrétise à tous les jours et inspire de nombreuses agglomérations de partout dans le monde à s’imprégner du mieux-être collectif issu du vélo-partage comme solution de transport. Avec ce nouveau site web et cette nouvelle application, nos solutions de micromobilité seront plus faciles à découvrir et plus simples à utiliser » d’ajouter M. Sabbatini.

Pour mettre au point ces nouvelles plateformes, PBSC a pu compter sur une équipe interne passionnée, talentueuse et imaginative qui a à cœur de développer des produits adaptés aux besoins des clients, et sur l’immense talent créatif des entreprises en média numérique d’ici qui ont collaborées à sa mise en œuvre.

Pendant cette période particulièrement difficile engendrée par la pandémie mondiale, au-delà de cette refonte numérique, PBSC s'est activement engagé auprès de ses clients partout dans le monde dans leurs efforts d'adaptation et d’optimisation du service de vélopartage comme solution pour répondre aux nouvelles réalités des grandes agglomérations urbaines en matière de déplacements sécuritaires et de distanciation sociale.

À propos de PBSC Solutions Urbaines : PBSC change le monde, une ville à la fois. Leader de la micromobilité, PBSC développe, commercialise et opère, en collaboration avec ses partenaires, des systèmes publics de vélopartage les plus novateurs, adaptables, et fiables sur le marché. La technologie de PBSC permet aux villes d’offrir à ses usagers une solution de développement durable, sécuritaire et agréable en matière de transport alternatif, réduisant la congestion et améliorant la qualité de vie des citoyens. PBSC propose quatre modèles de vélos, l’ICONIC, le FIT, et les vélos électriques BOOST et E-FIT, déployés aux quatre coins du monde, et continue d’étendre sa présence mondiale marquée aujourd’hui par plus de 90 000 vélos, 7 000 stations intelligentes et déjà 400 millions de trajets !

Pour en savoir d’avantage, visitez notre nouveau site web sur www.pbsc.com.

