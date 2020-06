TOKYO und BURNABY, British Columbia, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die NEC Corporation, führend in der Integration von IT- und Netzwerktechnologie, und D-Wave Systems Inc., führender Anbieter von Quantencomputingsystemen, -Software und -Services, haben heute bekannt gegeben, dass sie von nun an ihre Stärken bündeln werden. Kunden in Japan profitieren in Zukunft also von den gemeinsamen Kompetenzen, nämlich der Rechenleistung der NEC-Systeme und der Quantenrechenleistung der Systeme, Software und des Cloud-Service von D-Wave. In Verbindung mit dieser Zusammenarbeit hat NEC 10 Millionen US-Dollar in D-Wave investiert.



Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hybrider Quanten- und herkömmlicher Technologien und Services, die die besten Funktionen von herkömmlichen und Quantencomputern vereinen. Zudem werden die Unternehmen gemeinsam neue Hybrid-Anwendungen entwickeln, die diese Services nutzen, und sich auch in den Bereichen Marketing und Vertrieb sowie Markteinführung zusammenschließen, um Quantencomputing voranzubringen.

Bei der Zusammenarbeit sollen folgende Bereiche im Fokus stehen:

1. Entwicklung von hybriden Technologien und Services

NEC und D-Wave bauen auf den bestehenden Hybrid-Tools des Quanten-Cloud-Service Leap™ von D-Wave auf, um hybride Services zu entwickeln, die bei hoher Geschwindigkeit große kombinatorische Optimierungsprobleme lösen können. Hierzu wird die Quanten-Annealing-Technologie von D-Wave mit den NEC-Supercomputern kombiniert.

von D-Wave auf, um hybride Services zu entwickeln, die bei hoher Geschwindigkeit große kombinatorische Optimierungsprobleme lösen können. Hierzu wird die Quanten-Annealing-Technologie von D-Wave mit den NEC-Supercomputern kombiniert. Die neu entwickelten Services werden Kunden beider Unternehmen über Leap zur Verfügung stehen.

2. Entwicklung von Quantenhybridanwendungen

NEC und D-Wave werden geschäftliche und wissenschaftliche Quantenanwendungen in den Bereichen Transport, Materialwissenschaften und maschinelles Lernen entwickeln und dafür Leap und die neuen gemeinsamen Hybrid-Services nutzen.

Die beiden Unternehmen wenden über 200 frühere Kundenanwendungen von D-Wave auf sechs Märkte an, die von NEC ausgemacht werden, z. B. Finanzen, Herstellung und Vertrieb.

Die beiden Unternehmen werden außerdem prüfen, ob es möglich ist, die NEC-Supercomputer auf dem Quanten-Cloud-Service Leap von D-Wave zu nutzen.

3. Marketing- und Vertriebsaktivitäten

NEC und D-Wave werden zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 gemeinsame Marketingmaßnahmen durchführen, darunter Konferenzen, Medienaktivitäten, Schulungen, Material zu Anwendungsbeispielen und Herausforderungen beim Quantencomputing, damit Unternehmen mit der Entwicklung von Quantenhybridanwendungen beginnen können.

Außerdem werden die Unternehmen gemeinsame Markteinführungsprogramme entwickeln, um Quantencomputing in Japan weiter zu integrieren.

NEC wird des Weiteren auf der Qubits, der jährlichen Anwenderkonferenz von D-Wave, mit einer Keynote vertreten sein. Qubits ist eine Veranstaltung, die nur auf Einladung für Kunden, Partner und Anwender stattfindet und die Community der Quantenpioniere zusammenbringt, um die Praxis der Erstellung von Quantenanwendungen zu teilen, zu erlernen und zu erweitern. Diese Veranstaltung wird im Herbst 2020 virtuell stattfinden und umfasst mehrere Zeitzonen mit Fokus auf der japanischen Standardzeit, um weltweiten Zugang und Vorteile zu gewährleisten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit D-Wave. Diese Ankündigung bezeichnet das neueste von vielen Beispielen, in denen NEC mit Universitäten und Unternehmen zusammenarbeitet, um verschiedene Anwendungen und Technologien gemeinsam zu entwickeln. Bei unserer Arbeit mit D-Wave konzentrieren wir uns besonders auf die Entwicklung hybrider Quantencomputing-Services und die Verbesserung zugehöriger hybrider Quantensoftware-Anwendungen, um Quantenlösungen auf globaler Ebene zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um die Entwicklung von Quantenanwendungen und den geschäftlichen Nutzen heute zu steigern“, so Motoo Nishihara, Executive Vice President und CTO bei NEC.

„Japan war schon lange ein globaler Marktführer im Bereich Quantencomputing, von der Einführung des Quanten-Annealings bis zur heutigen fortlaufenden kommerziellen Forschung und Entwicklung. Indem wir unsere Bemühungen mit denen von NEC bündeln, sind wir der Ansicht, dass wir dem gesamten japanischen Markt, der geschäftskritische hybride Quantenanwendungen im öffentlichen und privaten Sektor entwickelt, noch mehr Quantenvorteile bringen können“, so Alan Baratz, CEO von D-Wave. „NEC ist erwiesenermaßen ein Vorreiter für bahnbrechende Technologien, und wir sind fest davon überzeugt, dass hybride Software und Systeme die Zukunft des kommerziellen Quantencomputings sind. Unsere Zusammenarbeit wird die Nutzung von Quantencomputing auf dem japanischen Markt und in der ganzen Welt weiter vorantreiben.“

Über die NEC Corporation

Die NEC Corporation hat sich als führender Anbieter bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien etabliert und bringt gleichzeitig die unternehmenseigene Botschaft „Orchestrating a brighter world“ voran. NEC ermöglicht es Unternehmen und Gemeinden, sich an schnelle Veränderungen anzupassen, die sowohl in der Gesellschaft als auch auf dem Markt stattfinden, da das Unternehmen für soziale Werte wie Sicherheit, Fairness und Effizienz eintritt, um eine nachhaltigere Welt zu fördern, in der jeder sein volles Potenzial entfalten kann. Weitere Informationen finden Sie bei NEC unter http://www.nec.com .

Über D-Wave Systems Inc.

D-Wave ist der Marktführer in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputing-Systemen, -Software und -Services sowie der weltweit erste kommerzielle Lieferant von Quantencomputern. Unsere Mission ist es, die Leistungsfähigkeit des Quantencomputing für die Welt zu erschließen. Dies erreichen wir, indem wir unseren Kunden einen Nutzen mit praktischen Quantenanwendungen für so unterschiedliche Probleme wie Logistik, künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Arzneimittelforschung, Cybersicherheit, Fehlererkennung und Finanzmodellierung bieten. Die Systeme von D-Wave werden von einigen der weltweit fortschrittlichsten Organisationen eingesetzt, darunter NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USRA, USC, Los Alamos National Laboratory und Oak Ridge National Laboratory. Der Hauptsitz von D-Wave befindet sich in Kanada nahe Vancouver, die US-Niederlassungen in Palo Alto, Kalifornien, und in Bellevue, Washington. D-Wave verfügt über eine Basis von Blue-Chip-Investoren, darunter PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp. und In-Q-Tel. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dwavesys.com