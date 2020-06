TOKYO et BURNABY, Colombie-Britannique, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NEC Corporation, un chef de file spécialisé dans l'intégration de technologies réseaux et informatiques, et D-Wave Systems Inc., le leader des systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, ont annoncé aujourd'hui avoir entamé des activités conjointes visant à combiner la puissance de calcul des systèmes de NEC avec la puissance de l'informatique quantique des systèmes, des logiciels et du service cloud de D-Wave afin d'apporter ces capacités combinées aux clients au Japon. Dans le cadre de cette initiative, NEC a investi 10 millions USD dans D-Wave.



Les deux sociétés travailleront ensemble sur le développement de technologies et services hybrides quantiques/classiques qui combinent les meilleures fonctionnalités des ordinateurs classiques et quantiques, le développement de nouvelles applications hybrides qui utilisent ces services, et mèneront des activités conjointes de marketing et de vente pour promouvoir l'informatique quantique.

Le partenariat se concentrera sur les domaines suivants :

1. Développement de services et technologies hybrides

NEC et D-Wave s'appuieront sur les outils hybrides existants du service cloud quantique Leap™ de D-Wave pour développer des services hybrides capables de résoudre les grands problèmes d'optimisation combinatoire à haute vitesse, en associant la technologie de recuit quantique de D-Wave avec les super-ordinateurs de NEC.

Les services nouvellement développés seront mis à la disposition des clients des deux sociétés par le biais de Leap.

2. Développement d'applications quantiques hybrides

NEC et D-Wave créeront des applications quantiques commerciales et scientifiques pratiques dans des domaines allant du transport aux sciences des matériaux en passant par l'apprentissage automatique, en utilisant Leap et les nouveaux services hybrides communs.

Les deux sociétés appliqueront la collection de plus de 200 des premières applications clients de D-Wave à six marchés identifiés par NEC, tels que la finance, la fabrication et la distribution.

Elles étudieront également la possibilité de permettre l'utilisation des super-ordinateurs de NEC sur le service de cloud quantique Leap de D-Wave.

3. Activités de marketing et de vente

NEC et D-Wave mèneront des activités marketing conjointes, y compris des conférences, des activités médiatiques, des formations, et utiliseront des documents collatéraux et des défis informatiques quantiques dans le courant de l'année 2020 pour aider les entreprises à commencer à développer des applications quantiques hybrides.

Les sociétés développeront également des programmes de commercialisation conjoints afin de faire progresser l'informatique quantique au sein des entreprises japonaises.

Un représentant de NEC prononcera également le discours inaugural de Qubits, la conférence annuelle des utilisateurs de D-Wave. Qubits est un événement réservé aux clients, partenaires et utilisateurs accessible sur invitation uniquement. Il réunit la communauté des pionniers de l'informatique quantique pour partager, apprendre et étendre la pratique de création d'applications quantiques. Organisé à l'automne 2020, Qubits sera un événement virtuel couvrant plusieurs fuseaux horaires, notamment en mettant l'accent sur l'heure normale du Japon afin de garantir un accès et des avantages mondiaux.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec D-Wave. Cette annonce marque la dernière des nombreuses associations de NEC avec des universités et des entreprises pour développer conjointement diverses applications et technologies. Notre travail avec D-Wave se concentre tout particulièrement sur le développement de services d'informatique quantique hybrides et sur l'amélioration des applications logicielles quantiques hybrides associées, accélérant ainsi les solutions quantiques de qualité commerciale à l'échelle mondiale. Cet accord de collaboration vise à tirer parti des forces des deux sociétés pour stimuler le développement d'applications quantiques et la valeur commerciale aujourd'hui », a déclaré Motoo Nishihara, vice-président exécutif et directeur technique de NEC.

« Le Japon est depuis longtemps un leader mondial de l'informatique quantique, depuis l'introduction du recuit quantique jusqu'à la recherche et au développement commerciaux continus d'aujourd'hui. En combinant nos efforts avec NEC, nous sommes convaincus que nous pouvons apporter encore plus d'avantages de la technologie quantique à l'ensemble du marché japonais qui construit des applications quantiques hybrides critiques dans les secteurs public et privé », a déclaré Alan Baratz, PDG de D-Wave. « NEC est un pionnier éprouvé en technologie révolutionnant le monde, et nous sommes unis dans la conviction que les logiciels et les systèmes hybrides représentent l'avenir de l'informatique quantique commerciale. Notre collaboration contribuera à promouvoir l'adoption de l'informatique quantique sur le marché japonais et au-delà. »

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation s'est imposée comme un leader dans l'intégration de technologies réseaux et informatiques, tout en promouvant la devise de la marque, « Orchestrer un monde plus radieux ». NEC permet aux entreprises et aux communautés de s'adapter aux changements rapides qui se produisent à la fois sur le marché et dans la société, car il assure les valeurs sociales de sûreté, de sécurité, d'équité et d'efficacité afin de promouvoir un monde plus durable où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Pour tout complément d'information, visitez le site Web de NEC à l'adresse http://www.nec.com .

À propos de D-Wave Systems Inc.

D-Wave est le chef de file du développement et de la fourniture de systèmes, logiciels et services informatiques quantiques et le premier fournisseur commercial au monde d'ordinateurs quantiques. Notre mission est de libérer la puissance de l’informatique quantique pour le monde. Nous y parvenons en produisant de la valeur client avec des applications quantiques pratiques pour résoudre des problèmes dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence artificielle, la science des matériaux, la découverte de médicaments, la cybersécurité, la détection des défauts et la modélisation financière. Les systèmes de D-Wave sont utilisés par certaines des organisations les plus avancées au monde, notamment NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USRA, USC, le Laboratoire national Los Alamos et le Laboratoire national Oak Ridge. Avec un siège social situé près de Vancouver, au Canada, les activités américaines de D-Wave sont basées à Palo Alto, en Californie, et à Bellevue, dans l'État de Washington. D-Wave dispose d'une base d'investisseurs de premier plan, comprenant notamment PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp. et In-Q-Tel. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.dwavesys.com