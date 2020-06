TORONTO, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX; « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la publication de son rapport de développement durable 2019, qui brosse un tableau détaillé de la performance de la Société face aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des contributions économiques aux communautés où nous exerçons nos activités. Le rapport est disponible sur le site web d’Osisko à l’adresse : www.miniereosisko.com en anglais et en français.



Osisko croit qu’être une bonne entreprise citoyenne implique d’assurer une bonne gestion de l’environnement, de protéger la santé et le bien-être de nos travailleurs et de nos voisins, de dialoguer avec nos parties prenantes, et de servir de moteur économique pour nos communautés d’accueil.

Nous mettons nos efforts sur la création de valeur durable pour nos parties prenantes, nos communautés d’accueil et nos employés. Comme nos valeurs fondamentales le reflètent, pour assurer sa pérennité, une entreprise se doit d’être éthique, créative et efficiente, ainsi que respectueuse, engagée et inclusive. En comprenant et en écoutant nos parties prenantes, nous cherchons des façons innovatrices de conjuguer les attentes économiques et sociétales.

Nous avons ancré le développement durable dans notre stratégie d’affaires par l’entremise de nos politiques. Nous évaluons notre performance à la lumière de quatre piliers : société, santé et sécurité, environnement et économie, et nous alignons nos stratégies de façon à se donner toujours de nouveaux défis à relever.

Le rapport porte sur les activités de Minière Osisko inc. sur nos projets Windfall, Quévillon, Osborne-Bell et Urban Barry. Il décrit notre performance face aux enjeux ESG du 1er janvier au 31 décembre 2019 et présente des données comparatives des années antérieures.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

