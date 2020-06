Le réseau réseau de TELUS, le plus rapide au monde, passe à la 5G avec des vitesses allant jusqu’à 1,7 Gbit/s1.



Le réseau 5G devrait créer 250 000 emplois au Canada et rapporter 40 milliards de dollars par année à l’économie nationale d’ici 2026.2

TELUS a annoncé qu’elle lancerait son réseau 5G en partenariat avec Samsung, ainsi que Nokia et Ericsson.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé qu’elle procéderait à la première phase de lancement de son réseau 5G à Vancouver, à Montréal, à Calgary, à Edmonton et dans le Grand Toronto, et qu’elle continuera d’étendre son réseau dans 26 autres régions du Canada au cours de l’année. Elle offrira la 5G sans frais additionnels avec ses forfaits Sans tracas assortis de données à volonté et sans frais d’utilisation excédentaire.

« Notre équipe comprend l’importance cruciale de la connectivité pour tous les Canadiens, notamment vu la nouvelle réalité découlant de la crise sanitaire mondiale. Dans le cadre de la première phase de lancement, nous sommes heureux d’offrir aux citoyens l’accès à une technologie mobile de prochaine génération qui améliorera profondément la façon dont nous communiquons les uns avec les autres et accédons aux ressources, y compris à l’information », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS. « Reposant sur une technologie qui figure toujours parmi les meilleures au monde, notre réseau 5G comblera les fossés numériques et stimulera l’innovation dans les entreprises, au gouvernement, dans les soins de santé, en éducation et dans les projets sociaux. De plus, nous estimons qu’il créera environ 250 000 emplois et rapportera 40 milliards de dollars par année à l’économie canadienne. Ce développement important dans notre écosystème 5G témoigne de la compétence, de l'innovation et du courage de notre équipe pour bâtir une expérience 5G de calibre mondial au Canada, d’un océan à l’autre, dans les centres urbains et dans les régions rurales. »

TELUS a aussi annoncé aujourd’hui qu’elle avait choisi Samsung comme partenaire pour son infrastructure de réseau, ce qui lui permettra de fournir des services mobiles 5G qui transformeront la vie des Canadiens. Samsung Networks est un chef de file en matière de déploiement de solutions 5G de bout en bout, tant à ce qui a trait aux jeux de puces, à l’accès radio et au réseau central qu’à l’infonuagique. Le fabricant contribue à fournir des services commerciaux liés à la technologie 5G dans des marchés d’importance majeure, comme la Corée, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. TELUS avait déjà annoncé qu’elle travaillerait avec Ericsson et Nokia pour la construction de son réseau 5G.

Les entreprises, les consommateurs et les étudiants qui auront accès à la 5G jouiront d’une vitesse de téléchargement fulgurante pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s pour travailler à distance, recevoir des soins de santé virtuels ou étudier de chez soi. Cette technologie devrait également inspirer des innovations technologiques qui propulseront l’économie canadienne vers l’avenir. Le réseau 5G de TELUS, construit sur les bases de son réseau 4G LTE primé, prendra en charge les tout derniers appareils compatibles, y compris les appareils Samsung 5G de la gamme Galaxy S20, LG V60 ThinQ 5G Dual Screen et Motorola Edge+, offerts sans acompte avec le programme Paiements faciles de TELUS.

« La promesse de vitesse, de fiabilité et de capacité supérieures de la 5G changera notre façon de vivre et de travailler en favorisant l’innovation et les développements technologiques au Canada tout en stimulant la croissance dans tous les marchés verticaux du pays », explique Eros Spadotto, vice-président à la direction, Stratégie de technologie et Transformation de l’entreprise. « Notre réseau 5G, construit sur notre infrastructure de fibre optique TELUS PureFibre, procurera aux Canadiens la technologie de communication la plus rapide et la plus robuste au monde. Il jettera ainsi les bases pour le passage aux villes intelligentes, à l’industrie 4.0, aux véhicules autonomes, à la prochaine génération de soins de santé virtuels, à l’enseignement immersif, aux technologies agricoles évoluées et à des jeux vidéo de pointe. »

Depuis 2000, TELUS a investi plus de 200 milliards de dollars dans l’infrastructure de ses réseaux mobiles et à fibre optique, dans le spectre et dans son exploitation dans le but d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux pour connecter ses clients partout au pays. Elle s’est par ailleurs engagée à investir, au cours des trois prochaines années, 40 milliards de dollars de plus pour déployer son réseau 5G afin de stimuler l’innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l’économie à l’ère de la connectivité.

Lors d’un récent test de vitesse indépendant effectué par OpenSignal , une société basée au Royaume-Uni, le réseau 4G LTE de TELUS a affiché une vitesse moyenne de téléchargement de 75 Mbit/s, ce qui est nettement supérieur à celle enregistrée par les réseaux 5G de la Corée du Sud (59 Mbit/s). D’autres tiers, dont Tutela, J.D. Power, Ookla et PCMag, ont également classé le réseau de TELUS parmi les meilleurs au chapitre des vitesses, de la résilience et de la latence.

Pour en savoir plus, visitez la page telus.com/5G.

