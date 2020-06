RALEIGH, Caroline du Nord, 18 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entre 2007 et 2017, 78 nouveaux agents anticancéreux chez les adultes ont été approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis,1 mais aucun de ces médicaments n'a fait l'objet de recherches afin de déterminer son efficacité pour les cancers pédiatriques.



Cela va changer le 18 août lorsque le RACE Act (Research to Accelerate Cures and Equity for Children Act ou Loi sur la recherche visant à accélérer les traitements et l'équité pour les enfants) entrera en vigueur. Adopté en 2017, le RACE Act modifie le Pediatric Research Equity Act (PREA ou Loi sur l'équité des recherches pédiatriques) et supprime l'exemption prévue par le PREA pour les médicaments anticancéreux qui ont le statut d'orphelin. La nouvelle loi exige une évaluation pédiatrique des nouveaux médicaments et produits biologiques destinés au traitement des cancers chez les adultes et visant un objectif moléculaire particulièrement pertinent pour la croissance ou la progression du cancer pédiatrique.

Les sociétés de recherche clinique et leurs spécialistes en matière de recherche pédiatrique, y compris PRA Health Sciences, seront invités à soutenir les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui parrainent la recherche requise pour les indications en oncologie pédiatrique.

« Nous sommes maintenant à 60 jours de l'entrée en vigueur du RACE Act, qui a entraîné une course contre la montre pour développer des plans d'études pédiatriques destinés aux études oncologiques », a déclaré le Dr Mark Sorrentino, vice-président du Centre de développement clinique pédiatrique de PRA Health Sciences. « Ici, chez PRA,

nous nous préparons à appliquer le RACE Act depuis son adoption en 2017, c'est pourquoi nous sommes en mesure de soutenir rapidement et efficacement nos clients et nos sponsors qui cherchent à mener cette recherche. Nous avons composé une équipe hautement qualifiée en interne pour servir de consultants de terrain dans le développement et l'exécution de plans de recherche pédiatriques. »

Le Centre de développement clinique pédiatrique de PRA et l'équipe travaillant sur la mise en œuvre du RACE Act comprennent le Dr Sorrentino ainsi que le Dr Martine Dehlinger-Kremer, vice-présidente des affaires scientifiques, experte en matière pédiatrique ; le Dr Jacqui Whiteway, responsable principale de la liaison avec la stratégie pédiatrique ; Jo Dewhurst, LLB Dip ; et Missy Hansen, MSN, APRN, CNP pédiatrique, liaison avec la stratégie pédiatrique. Ensemble, avec le soutien de dizaines d'autres chercheurs et spécialistes pédiatriques de PRA, cette équipe d'experts désignés est prête à tirer parti de son expérience collective dans le développement clinique pédiatrique afin de soutenir les initiatives axées sur le RACE Act.

« Les parents et les oncologues pédiatriques doivent avoir confiance dans le fait que les thérapies et les traitements qu'ils administrent aux enfants sont sûrs et efficaces pour lutter contre le cancer chez les patients pédiatriques », a déclaré le Dr Dehlinger-Kremer. « Le RACE Act nous pousse tous – fabricants de médicaments, chercheurs et équipes soignantes – à trouver les meilleurs traitements possibles pour les enfants et leurs familles, et à développer des traitements spécifiquement adaptés aux enfants. »

Avec l'entrée en vigueur du RACE Act, la loi a satisfait le besoin crucial que les fabricants de médicaments se concentrent sur l'oncologie pédiatrique.

Depuis 1980, seuls quatre médicaments anticancéreux ont été approuvés pour une utilisation chez les enfants 2

Seuls 4 % des fonds consacrés à la recherche sur le cancer sont dédiés au cancer de l'enfant 3

Les médicaments contre le cancer approuvés par la FDA prennent en moyenne 6,5 ans pour passer du premier essai clinique chez les adultes au premier essai chez les enfants 4

Bien que le cancer chez l'enfant soit considéré comme une maladie rare, 46 enfants sont diagnostiqués chaque jour5 et ces patients, leurs familles et leurs équipes médicales ont besoin d'un plus grand nombre de traitements adaptés aux indications pédiatriques

« Du point de vue de la recherche, nous pouvons en faire beaucoup plus pour améliorer la vie des enfants », a déclaré le Dr Sorrentino. « PRA a mené plus de 130 études pédiatriques au cours des cinq dernières années, et notre promesse, aux enfants et à leurs familles, est de travailler rapidement et en toute sécurité, en les gardant spécifiquement à l'esprit, pour développer des options de traitement qui seront efficaces pour nos patients les plus jeunes. Cela va nécessiter un effort collectif entre les fabricants de médicaments et les chercheurs et nous sommes prêts à relever ce défi. »

Pour tout complément d'information sur le RACE Act, veuillez consulter le site https://prahs.com/centers/the-center-for-pediatric-clinical-development/race-act . Si vous souhaitez parler à l'un des experts en oncologie pédiatrique de PRA, veuillez nous contacter à l'adresse https://prahs.com/contact/capabilities .

