加州圣地亚哥, June 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中美冠科今天宣布了创新型线上AACR 2020会议。此次线上活动将于6月22至25日进行，集合了一个大型科学会议的所有要点。不仅拥有虚拟展位，还有来自冠科资深科学家的主题演讲，以及13张来自冠科AACR 2020的海报。



为了与AACR年度网络会议保持一致，在这个特别的论坛中，我们将展示由中美冠科内部及与其他机构合作的13张AACR 2020海报，包括了一系列临床前肿瘤学和免疫肿瘤学主题，包括肿瘤类器官和类器官工程、成像同基因与肿瘤同种移植，以及新型的人源化药物靶点模型，海报作者将在线回答问题。

此次活动免费参加, 需要在 CrownBio.com/AACR20 上注册。

主题剧场的亮点包括中美冠科首席科学官Henry Li博士的关于使用人源肿瘤类器官加速药物发现的演讲，以及在生物标志物发现、体外药物发现的电脑模拟运用和免疫疗法毒理学评估平台等领域的进一步科学演讲。

“尽管我们面临全球性的挑战，我们仍致力于推动科学探讨和药物发现。”中美冠科市场营销执行总监Gavin Cooper表示。“我们的创新活动体验旨在尽可能接近实际会议体验，能够实时访问我们的所有资源、海报和科学团队。”

此次活动还设有一个科学性的线上休息室，用于提问和与我们的科学团队进行实时交流。并在展位上提供了大量中美冠科的资源，展示了包括类器官、生物标志物发现、生物信息学和人源肿瘤异体移植 (PDX)模型在内的产品和服务。此次免费活动可以在 CrownBio.com/AACR20 上注册。

关于中美冠科

中美冠科生物技术有限公司（CrownBio）隶属于JSR生命科学公司，是一家全球性的药物发现和开发公司，为推进肿瘤、炎症、心血管及代谢疾病的研究提供转化医学平台。中美冠科拥有数量庞大的相关模型库和预测工具组合，能够为客户提供优秀的临床候选药物筛选服务。有关详细信息，请访问：

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