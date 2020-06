De gemeente Rotterdam heeft Heijmans aangewezen voor het project Leeuwenkuil op Zuid. Heijmans zal naar verwachting eind 2021 of begin 2022 starten met de bouw van in totaal 226 woningen. Het project, met een waarde van circa € 70 miljoen, is onderdeel van plan Parkstad. Dat vormt de verbinding tussen de Afrikaanderwijk en Kop van Zuid.

De beoordelingscommissie van de gemeente Rotterdam beoordeelde het plan van Heijmans unaniem als voorkeursinschrijving. Heijmans ontwikkelde en bouwde in Rotterdam eerder onder meer het Timmerhuis, Fenix 1 op Katendrecht en diverse gebouwen binnen het project Hart van Zuid. Project Leeuwenkuil raakt op verschillende niveaus dat waar Heijmans voor staat: bouwen aan een gezonde leefomgeving. Het project heeft een zeer groen karakter met aandacht voor water en natuur, fraaie verbindingen met onder meer binnenhoven en looproutes die ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers stimuleren.

Arthur IJsseldijk, Heijmans Vastgoed: “We zijn blij en trots dat ons plan als beste uit de bus is gekomen. We staan klaar om samen met de gemeente invulling te geven aan deze bijzondere locatie en zo op Zuid weer een mooi stuk stad te kunnen toevoegen.” Het winnende team bestaat naast Heijmans uit ROFFAA, XML Architecture, Flux landscape architecture en Arcadis.

Over Project Leeuwenkuil

De Leeuwenkuil ligt aan de zuidwestelijke zijde van de Laan op Zuid en maakt deel uit van het plan Parkstad. Dit plan is de verbindende schakel tussen de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. Deze wijk heeft de afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt en bevat steeds meer gedifferentieerd woningaanbod. Daardoor groeit de wijk uit tot levendige en diverse stadswijk. In Project Leeuwenkuil komen 76 woningen beschikbaar als huurwoning in het middensegment.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl .

