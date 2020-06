Bonjour,

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse diffusé ce jour.

Bien cordialement,

Florence Lièvre

Global PR Manager | Group Marketing & Communications

Capgemini Group | Paris

Tel.: +33 1 47 54 50 71

Email : florence.lievre@capgemini.com

_____________________





Contact presse :

Florence Lièvre

Tél. : +33 1 47 54 50 71

E-mail : florence.lievre@capgemini.com

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni confie la gestion

de son centre de services IT à Capgemini

Londres, Paris, le 19 juin 2020 – Capgemini et le ministère de la Défense (MOD) britannique annoncent la signature d’un contrat de cinq ans pour la gestion du centre de services IT du ministère. Dans le cadre de cet accord, Capgemini collaborera avec la division Defence Digital du MOD pour déployer de nouveaux services répondant à ses besoins actuels et futurs.

Ce centre de services est le socle de l’Operational Service Management (OSM) qui assure les services IT essentiels du MOD. Disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, il servira de guichet unique en libre-service intelligent. En outre, il permettra une meilleure gestion des services fournis par les prestataires.

Ce nouveau centre revêt une importance stratégique pour la division Defence Digital car il permettra d’asseoir les fondations de son centre OSM. Ainsi, le ministère pourra développer, faire évoluer ses services IT clés et en améliorer l’expérience utilisateur. Le centre reposera sur les capacités de pointe de Capgemini en matière d’intelligence artificielle et d’analyse intelligente, pour offrir plus de fonctionnalités en libre-service ainsi qu’une meilleure prise en main pour ses usagers.

Tom Thicknesse, Vice-président exécutif et sponsor du programme chez Capgemini au Royaume-Uni, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés à l’issue d’un appel d’offres mené rigoureusement pour accompagner la division ‘Defence Digital’ dans la prochaine phase de transformation de son ‘Operational Service Management’. Ce contrat est le fruit de notre excellente collaboration avec le MOD pour lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Notre expertise en matière de gestion des services et notre compréhension approfondie de l’évolution des besoins digitaux de la division joueront un rôle clé dans la mise en place du projet de transformation du MOD. Cet accord témoigne encore de l’engagement continu de Capgemini envers le secteur public au Royaume-Uni. »

Chris Moore, Air Vice-Marshal et directeur des opérations pour la division Defence Digital du MOD, ajoute : « Le ministère de la Défense s’appuie sur l’un des réseaux les plus étendus et les plus diversifiés d’Europe. Présent à l’échelle mondiale, il couvre en continu une multitude de moyens, des satellites aux téléphones mobiles. Les pannes informatiques représentent un risque majeur, qui va au-delà des pertes de productivité : nous devons offrir à nos utilisateurs un service de premier ordre. Nous sommes impatients d’entamer la prochaine phase de notre programme ‘Operational Service Management’ aux côtés de notre partenaire Capgemini pour continuer à le faire évoluer en y intégrant des technologies de pointe. Ce contrat marque une première étape dans notre initiative ambitieuse de modernisation et d’exploitation des données et du digital, avec pour objectif l’amélioration de notre efficacité opérationnelle. »

À propos de Capgemini