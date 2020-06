SAN DIEGO, June 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience hat heute seine innovative AACR 2020 Konferenz und Messe angekündigt. Die virtuelle Veranstaltung vom 22. bis 25. Juni bietet alles, was eine große wissenschaftliche Konferenz auch zu bieten hat: Keynote-Speaker, Zugang zu AACR 2020 Postern von CrownBio sowie einen Messestand.



Auf diesem einzigartigen Forum, das gleichzeitig mit dem AACR Virtual Annual Meeting II stattfindet, werden 13 interne und gemeinschaftliche AACR 2020 Poster von CrownBio veröffentlicht. Diese decken eine Reihe von präklinischen Onkologie- und Immunonkologie-Themen ab: Tumor-Organoide und Organoid Engineering, syngene Bildgebung und Tumor-Homografts sowie neuartige humanisierte Wirkstoffzielmodelle. Zudem können die Posterautoren alle Fragen der Teilnehmer direkt beantworten.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Registrierung unter CrownBio.com/AACR20 ist jedoch erforderlich.

Zu den Highlights der Keynote-Speaker zählen ein Vortrag von Dr. Henry Li, CrownBio Chief Scientific Officer zur Beschleunigung von Arzneimittelforschung mit von Patienten abgeleiteten Organoiden (PDO) und weitere Vorträge zur Biomarkerforschung, zu in-silico-Anwendungen für in-vitro-Arzneimittelforschung sowie zu Plattformen für die toxikologische Beurteilung von Immuntherapien.

„Trotz der Herausforderungen, denen wir weltweit gegenüberstehen, sind wir bestrebt, den wissenschaftlichen Dialog und die Arzneimittelforschung voranzubringen“, so Gavin Cooper, Executive Director of Marketing bei CrownBio. „Unsere innovative Veranstaltung zielt darauf ab, mit Live-Zugang zu all unseren Ressourcen, Postern und wissenschaftlichen Teams eine physische Konferenz so gut wie möglich nachzuempfinden.“

Die Veranstaltung verfügt außerdem über eine Scientific Lounge für Fragen und Echtzeit-Diskussionen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Der Tradeshow Booth, in dem wir Produkte und Dienstleistungen wie Organoide, Biomarkerforschung, Bioinformatik und von Patienten abgeleitete Xenograft-Modelle (PDX) präsentieren, bietet Zugang zu einer breiten Palette an Ressourcen von CrownBio. Die kostenlose Registrierung für die Veranstaltung ist ab sofort unter CrownBio.com/AACR20 möglich.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten. Weitere Informationen finden Sie unter:

