SAN DIEGO, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé aujourd'hui la tenue de sa conférence et son salon commercial innovants AACR 2020. L'événement virtuel, qui se déroulera du 22 au 25 juin, intègrera toutes les caractéristiques d'une conférence scientifique majeure, avec des intervenants principaux, un accès aux affiches AACR 2020 de CrownBio, ainsi qu'un stand au salon commercial.



Pour coïncider avec la 2e réunion annuelle virtuelle de l'AACR, ce forum unique comprendra la publication des 13 affiches internes et collaboratives de CrownBio pour l'AACR 2020, couvrant une variété de sujets portant sur l'oncologie préclinique et l'immuno-oncologie, notamment les organoïdes tumoraux et l'ingénierie organoïde, l'imagerie syngénique et les homogreffes des tumeurs, ainsi que de nouveaux modèles de cibles médicamenteuses humanisées, en présence des auteurs des affiches pour répondre à toutes les questions des participants.

La participation à l'événement est gratuite, une inscription étant requise sur CrownBio.com/AACR20 .

Les points culminants de l'Amphithéâtre principal comprennent une présentation sur l'accélération de la découverte de médicaments avec des organoïdes dérivés de patients (PDO - patient-derived organoids) du Dr Henry Li, directeur scientifique de CrownBio, en plus d'autres présentations sur la découverte de biomarqueurs, dans le cadre d'applications in silico pour la découverte de médicaments in vitro, et les plateformes d'évaluation de la toxicologie de l'immunothérapie.

« Nous nous engageons à poursuivre la discussion scientifique et la découverte de médicaments malgré les défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale », a déclaré Gavin Cooper, directeur exécutif du marketing chez CrownBio. « Notre événement innovant est conçu pour reproduire le mieux possible l'expérience d'une conférence physique, avec un accès en direct à l'ensemble de nos ressources, affiches et équipes scientifiques. »

L'événement comprend également un Salon scientifique pour poser des questions et discuter en temps réel avec le personnel scientifique. Le Stand du salon commercial offre un accès à une large gamme de ressources de CrownBio, présentant des produits et services comprenant des organoïdes, la découverte de biomarqueurs, la bioinformatique et des modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX - patient-derived xenograft). L'inscription à l'événement gratuit est ouverte dès maintenant sur CrownBio.com/AACR20 .

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de découverte et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, de l'inflammation et des maladies métaboliques. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site :

